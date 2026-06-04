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நகை பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி; மீண்டும் குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி இன்று கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2,85,000-க்கும், ஒரு கிராமிற்கு ரூ.5 குறைந்து, ரூ.285-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 10:49 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த மூன்று நாட்களாக மாற்றமில்லாமல் இருந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ரூ. 1,15,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்த நிலையில், ஜூன் மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லாமல் இருந்து வந்தது. ஜூன் 1-ஆம் தேதி தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து, ரூ. 1,16,000-க்கு விற்பனையானது. ஒரு கிராம் ரூ. 130 குறைந்து ரூ. 14,500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த விலை ஜூன் 3 வரை தொடர்ந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ. 160 குறைந்து ரூ. 1,15,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 20 குறைந்து, ரூ. 14,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, கடந்த மே 29 முதல் ஜூன் 3-ம் தேதி வரை ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று கிலோவிற்கு ரூ.5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,85,000-க்கும், ஒரு கிராமிற்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ. 285க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,480

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,15,840

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 285

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,85,000

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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 4ரூ. 14,480ரூ. 1,15,840
ஜூன் 3ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 2ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 1ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 31ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 30ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 29ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
மே 28ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 27ரூ. 14,650ரூ. 1,17,200
மே 26ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 25ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 24ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 23ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840

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