நகை பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி; மீண்டும் குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி இன்று கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2,85,000-க்கும், ஒரு கிராமிற்கு ரூ.5 குறைந்து, ரூ.285-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : June 4, 2026 at 10:49 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த மூன்று நாட்களாக மாற்றமில்லாமல் இருந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ரூ. 1,15,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை கடந்த மாதம் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்த நிலையில், ஜூன் மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லாமல் இருந்து வந்தது. ஜூன் 1-ஆம் தேதி தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து, ரூ. 1,16,000-க்கு விற்பனையானது. ஒரு கிராம் ரூ. 130 குறைந்து ரூ. 14,500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த விலை ஜூன் 3 வரை தொடர்ந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ. 160 குறைந்து ரூ. 1,15,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 20 குறைந்து, ரூ. 14,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, கடந்த மே 29 முதல் ஜூன் 3-ம் தேதி வரை ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று கிலோவிற்கு ரூ.5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,85,000-க்கும், ஒரு கிராமிற்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ. 285க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,480
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,15,840
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 285
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,85,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 4
|ரூ. 14,480
|ரூ. 1,15,840
|ஜூன் 3
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 2
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 1
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|மே 31
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 30
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 29
|ரூ. 14,600
|ரூ. 1,16,800
|மே 28
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|மே 27
|ரூ. 14,650
|ரூ. 1,17,200
|மே 26
|ரூ. 14,730
|ரூ. 1,17,840
|மே 25
|ரூ. 14,780
|ரூ. 1,18,240
|மே 24
|ரூ. 14,730
|ரூ. 1,17,840
|மே 23
|ரூ. 14,730
|ரூ. 1,17,840