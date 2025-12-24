ETV Bharat / business

வெள்ளி விலையில் அதிரடி ’ட்விஸ்ட்’ - ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலை புதிய உச்சமாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ரூ.244-க்கும், கிலோ ரூ.2,44,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளிப் பொருட்கள்
வெள்ளிப் பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தங்கம் விலை புதிய உச்சமாக இன்று சவரனுக்கு ரூ.240 அதிகரித்து ரூ.1,02,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப தங்கம் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி விலையில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீது அதிக கவனம் செலுத்துவதால் நாளுக்கு நாள் ஜெட் வேகத்தில் இதன் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வரும் தங்கம் விலை கடந்த 15 ஆம் தேதி வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழத்தியது. இந்த நிலையில், நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.12,770-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1600 அதிகரித்து ரூ.1,02,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சமாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.30 அதிகரித்து ரூ.12,800-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.240 அதிகரித்து ரூ.1,02,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.32 அதிகரித்து ரூ.13,963-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.256 அதிகரித்து ரூ.1,11,704-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரத்தில் 4 முறை அதிகரித்தும், 2 முறை குறைந்தும் உள்ளது.

வெள்ளி விலை உயர்வு

வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ரூ.244-க்கும், கிலோ ரூ.2,44,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு 10 ரூபாய் உயர்ந்து, எதிர்பாராத வகையில் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,800

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,02,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.244

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,44,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 24ரூ.12,800ரூ.1,02,400
டிசம்பர் 23ரூ.12,770ரூ.1,02,160
டிசம்பர் 22ரூ.12,570ரூ.1,00,560
டிசம்பர் 21ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 20ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 19ரூ.12,380ரூ.99,040
டிசம்பர் 18ரூ.12,440ரூ.99,040
டிசம்பர் 17ரூ.12,440ரூ.99,520
டிசம்பர் 16ரூ.12,350ரூ.99,200
டிசம்பர் 15ரூ.12,515ரூ.1,00,120

இன்றைய தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை உயர்வு
