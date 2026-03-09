வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,19,800க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல், கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
March 9, 2026
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த மாதம் (பிப்) இறுதி வரை பணவீக்கம், பங்குச்சந்தை சரிவு, டாலர் மதிப்பு குறைவு போன்ற பல்வேறு சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கத்தை கண்டு வந்தது. இந்நிலையில் பிப். 28ஆம் தேதி அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் ஆகிய நாடுகளிடையே மோதல் தொடங்கிய நிலையில், முதல் நாளில் தங்கம் விலை தடாலடியாக உயர்ந்தது.
இருப்பினும், அடுத்தடுத்த நாட்களில் போர் தீவிரமடையத் தொடங்கியதும், கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக உயர்ந்தது. அதே நேரத்தில் பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருகின்றன. பொதுவாக பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியடையும்போது முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பர். இதனால் தங்கம் விலை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் போரின் தாக்கத்தால் தற்போது தங்கம் விலையும் பெரும்பாலும் சரிவை சந்தித்தாலும் அவ்வபோது திடீர் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று முன் தினம் (மார்ச் 7) தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,20,400-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.90 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.15,050-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. பொதுவாக ஞாயிறுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் சாந்தைகள் இயங்கவில்லை. அதனால் நேற்று தங்கத்தின் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை.
இந்த நிலையில் தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,19,600க்கும், கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,950-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
அதேசமயம் தங்கம் விலை குறைந்தபோதிலும், வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,950
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,19,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.290
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,90,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 9
|ரூ.14,950
|ரூ.1,19,600
|மார்ச் 8
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 7
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 6
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|மார்ச் 5
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 4
|ரூ.15,200
|ரூ.1,21,600
|மார்ச் 3
|ரூ.15,465
|ரூ.1,23,720
|மார்ச் 2
|ரூ.15,660
|ரூ.1,25,280
|மார்ச் 1
|ரூ.15,775
|ரூ.1,26,200
|பிப்ரவரி 28
|ரூ.15,550
|ரூ.1,24,400