தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரிப்பு
இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 ஆயிரம் உயர்ந்து ரூ. 3 லட்சமாக உள்ளது.
Published : March 10, 2026 at 12:54 PM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,20,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.300-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.3,00,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
நடப்பாண்டு தொடங்கியது முதலாகவே, தங்கம் விலை பல முறை அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டு வந்த நிலையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. தற்போது இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் பதற்றத்தால் பங்குச் சந்தைகள் வீழ்ச்சியடைந்து வருகின்றன. இதனால் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக மார்ச் 1 ஆம் தேதியான ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, படிப்படியாகக் குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, நகை பிரியர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், தங்கம் விலை அவ்வப்போது ஏற்ற இறக்கத்துடன் தான் காணப்பட்டு வந்தது.
தங்கம் விலை
நேற்று வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,19,600-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், இன்று செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,20,400-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.15,050-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை:
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.300-க்கும் விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ.10,000 உயர்ந்து, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்கப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.15,050
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,20,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.300
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 10
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 9
|ரூ.14,950
|ரூ.1,19,600
|மார்ச் 8
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 7
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 6
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|மார்ச் 5
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 4
|ரூ.15,200
|ரூ.1,21,600
|மார்ச் 3
|ரூ.15,465
|ரூ.1,23,720
|மார்ச் 2
|ரூ.15,660
|ரூ.1,25,280
|மார்ச் 1
|ரூ.15,775
|ரூ.1,26,200