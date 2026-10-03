சேமிப்பவர்களுக்கு சிறந்த நாள்: தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து விற்பனை
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 3, 2026 at 11:05 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் விலை நேற்று காந்தி ஜெயந்தி நாளில் கூடிய நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலகளவில் போர் பதற்றம் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்களால் தங்கத்தின் விலையில் பெரும் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. மேலும் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு, அமெரிக்க டாலர் நிலையற்ற தன்மை உள்ளிட்ட பல காரணிகள் கூறப்படுகின்றன. அமெரிக்கா, ஈரான் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
அதன்படி போர் முடிவுக்கு வரும் பட்சத்தில் தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகமாக இருக்கும். ஆனால், தற்போதைய சூழ்நிலையில், தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. மேலும் எதிர்வரும் நாட்கள் பண்டிகை காலமாக இருப்பதால், தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை நிலையில்லாமல் உள்ளது.
தங்கம் விலை
காந்தி ஜெயந்தி அரசு விடுமுறை நாளான நேற்று கிராமுக்கு 95 ரூபாய்க்கு அதிகரித்து ரூ. 13,775-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று (அக்.3) கிராமுக்கு 100 ரூயாய் குறைந்து ரூ. 13,675-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: ஏறுமுகத்தில் வணிக சிலிண்டர் விலை - இந்த மாதம் எவ்வளவு உயர்வு?
அதன்படி நேற்று (அக்.2) சவரனுக்கு ரூ. 760 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,10,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து ரூ. 1,09,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,675
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,09,400
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 245
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
இன்று (அக்டோபர் 03) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/ZaMTehCpo4— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 3, 2026
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 3
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
|அக்டோபர் 2
|ரூ. 13,775
|ரூ. 1,10,200
|அக்டோபர் 1
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,440
|செப்டம்பர் 30
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|செப்டம்பர் 29
|ரூ. 13,640
|ரூ. 1,09,120
|செப்டம்பர் 28
|ரூ. 13,665
|ரூ. 1,09,320
|செப்டம்பர் 27
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 26
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 25
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
வெள்ளி விலை
கடந்த சில நாட்களாக வெள்ளி விலை ஒரு நாள் ரூ. 5 கூடினால் அடுத்த நாள் ரூ. 5 குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. நேற்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. மேலும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இன்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.