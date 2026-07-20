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வார தொடக்கத்திலேயே உயர்ந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 10:42 AM IST

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சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 20) சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்காசியப் போர், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயர்வு ஆகிய காரணங்களினால் தங்கத்தின் விலை சர்வதேச சந்தையில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு அதிகரித்த காரணத்தினால், தங்கத்தின் விலை படிப்படியாகக் குறைந்தது.

அமெரிக்கா, ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கடந்த மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் தங்கத்தின் விலை உயரும் என கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கி, எரிபொருள் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவானதால், மீண்டும் தங்கத்தின் விலை சற்று குறையத் தொடங்கியது.

அந்த வகையில், சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு வாரமாக தங்கத்தில் விலை கிராமுக்கு ரூ.13,500 கீழ் இருந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் கடந்த சனிக்கிழமையன்று (ஜூலை 18) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.35 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,135-க்கு விற்கப்பட்டது.

தங்கம் விலை

கடந்த வார இறுதியில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.35 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,135-க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று மேலும் 15 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,150-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோன்று கடந்த சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) சவரனுக்கு ரூ.280 அதிகரித்த நிலையில், இன்று ரூ.120 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,150

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,05,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.235

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,35,000

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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 20ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 19ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 18ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 17ரூ. 13,100ரூ. 1,04,800
ஜூலை 16ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 15ரூ. 13,180ரூ. 1,05,440
ஜூலை 14ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 13ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 12ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை கடந்த வார இறுதியில் ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,35,00-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 20) வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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