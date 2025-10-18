ETV Bharat / business

என்னது... ரூ.1.5 லட்சத்தை தொடுமா தங்கம் விலை? 'பகீர்' கிளப்பும் பொருளாதார நிபுணர்கள்!

தீபாவளிக்குப் பிறகு தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை சரியலாம் என வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.

தங்க நகை
தங்க நகை (ANI Photo)
புதுடெல்லி: தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை, தினந்தோறும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வரும் நிலையில், அடுத்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன், தங்கத்தின் விலை ஒன்றரை லட்ச ரூபாயை தாண்டும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.

கமாடிட்டி மார்க்கெட் எனும் பொருள் வணிக சந்தையில் (MCX) தங்கம் ஒரு லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 294 ரூபாய் எனவும், வெள்ளி ரூ.1,70,415 என்ற நிலையில் வர்த்தகம் ஆகிறது. பொருளாதார வல்லுநர்கள் இந்த ஏற்றம் தொடர் கதையாகும் என்று தெரிவிக்கின்றனர்.

அந்த வகையில், அடுத்த தீபாவளி பண்டிகைக்குள், சந்தையில் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.1.50 லட்சத்தை தாண்டும் எனவும், வெள்ளியின் விலை கிலோ 2 லட்ச ரூபாய் எனும் புதிய உச்சத்தை அடையும் எனவும் அவர்கள் கருதுகின்றனர். எனினும், இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்குப் பிறகு, தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை 5 முதல் 10 விழுக்காடு வரை சரிந்து, அதன்பிறகு விலையேற்றம் தொடரலாம் என வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.

தங்க நகை தயாரிக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பணியாளர்கள்.
தங்க நகை தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் (ANI Photo)

உலக சந்தையில் நிலவும் நிலையற்ற வர்த்தகம், பண்டிகை காலங்களின் தங்க நகை விற்பனை, பாதுகாப்பான முதலீடு போன்ற காரணங்களால் தங்கத்தின் விலையில் தொடர்ந்து உயர்வு காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நடந்த பொருள் வணிக வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில், வெள்ளி 6% சரிவை சந்தித்தது. சுமார் 6 மாதங்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட மிகப் பெரிய சரிவாக இது பார்க்கப்பட்டாலும், வர்த்தக நாள் முடிவில் இது சற்று மீட்சியைக் கண்டது. அதன்படி, வெள்ளி 4.75% சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

அதிகரித்து வரும் வட்டி விகிதங்கள் பொதுவாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளைப் பாதிக்கின்றன என்றும் கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்த உலோகங்கள் வட்டி வருமானத்தை உருவாக்காது என்பது தான், அதற்கு காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச உச்சம் மற்றும் குறைவு ஆகியவற்றின் இடைவெளி 6,337 புள்ளிகளாக இருந்தன. அதேவேளை வெள்ளி வர்த்தகத்தில், 16,715 புள்ளிகள் இடைவெளி இருந்தது.

பொருள் வணிக சந்தையின் நேற்றைய வர்த்தக தினத்தில் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் குறித்து கீழ் வரும் அட்டவணையில் விரிவாகக் காணலாம்.

ஒரு நகைக் கடையில் தங்க நெக்லஸை அணிந்து பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்.
கடையில் நகையை அணிந்து பார்க்கும் வாடிக்கையாளர் (ANI Photo)
வர்த்தக நாள் தொடக்க விலை1,68,100.00
முந்தைய நாள் வர்த்தகத்தின் நிறைவு விலை1,56,604.00
வர்த்தக நாளின் உச்ச விலை1,70,415.00
வர்த்தக நாளின் குறைவான விலை1,53,700.00

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய டெல்லியைச் சேர்ந்த யா வெல்த் குளோபல் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் அனுஜ் குப்தா, “தங்கம் வலுவான அடிப்படை ஆதரவுடன், மக்களுக்கு ஒரு விருப்பமான, பாதுகாப்பான சொத்தாக தொடர்ந்து பிரகாசித்து வருகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் மட்டும் 244 டன்களுக்கு மேல் மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தை வாங்கி குவித்துள்ளன. பலவீனமடைந்து வரும் அமெரிக்க டாலர் (USD), தொடர்ச்சியான பணவீக்கம், அதிகரித்து வரும் உலக அரசியல் பதற்றங்கள் ஆகியவை தங்கத்தின் தேவையை அதிகரிக்கின்றன” என்று தெரிவித்தார்.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை கணிப்புகள்

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 4,500 முதல் 5,000 அமெரிக்க டாலர்களாகவும், இந்தியாவில் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1,40,000 முதல் ரூ.1,50,000 வரை 2026 தீபாவளிக்குள் உயரும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

அதே நேரத்தில் வெள்ளியின் விலையும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்தாண்டு தீபாவளிக்குள் சர்வதேச அளவில் வெள்ளி அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு $60 முதல் $70 விற்பனையாகும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவே, இந்தியாவில் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.1,80,000 முதல் ரூ.2,00,000 வரையில் உச்சத்தை பெறும் என்று வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு தங்க நகைக்கடையில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் நகைகள்
கடையில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் நகைகள் (ANI Photo)

இந்த உலோகங்களின் எதிர்காலம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த மோதிலால் ஓஸ்வால் நிதிச் சேவைகளின் எம்சிஎக்ஸ் ஆராய்ச்சிக் குழு தலைவர் நவ்னீத் தமானி, “பாதுகாப்பான சொத்துக்களுக்கான மக்களின் நாட்டம், தொழில்துறை தேவை, விநியோக கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றால் இந்த விலை உயர்வு ஏற்படுகிறது. இது சற்று சரிவை சந்தித்து, மீண்டும் தேவை அதிகரிக்கும் சமயத்தில் புதிய உச்சங்களை உடைத்து மேலே நகரும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தங்க இடிஎஃப்-கள் சிறந்ததா?

“முதலீட்டாளர்கள் ETF (இடிஎஃப்) அதாவது பங்கு சந்தை வர்த்தக நிதி மூலம் தங்கத்தை வாங்கும் போது, அது சார்ந்த நிதி மேலாண்மை நிறுவனங்கள், நேரடியாக தங்கத்தை வாங்கி சேமிக்க வேண்டும். தற்போது விலை அதிகரிப்பால் நிதி மேலாண்மை நிறுவனங்கள் தங்கம் வாங்குவதில் சுணக்கம் காட்டுகின்றன. இதன் விளைவாக சேமிப்புத் தங்கத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே, புதிய ஆர்டர்களை எடுக்காமல், நிதி மேலாண்மை நிறுவனங்கள் தங்களின் தங்க இடிஎஃப்-களை பட்டியலிடாமல் நிறுத்தி வைத்துள்ளன. தற்போது அதை வாங்குவது சவாலாகிவிட்டது” என்று அனுஜ் குப்தா கூறினார்.

நிலைமை சீரான உடன், இடிஎஃப்-கள் மூலம் தங்க கொள்முதலை அவர்கள் மீண்டும் தொடங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், முதலீட்டு நிபுணர்கள் தங்கம் வாங்கும் போது பொறுமையை கையாள பரிந்துரைக்கின்றனர்.

