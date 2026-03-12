பிரியாணிக்கு முக்கியத்துவம்: ‘2 நாளுக்கு மேல் தாங்காது’ - திணறும் சென்னை உணவகங்கள்!
Published : March 12, 2026 at 3:57 PM IST
By சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: இன்னும் 2 நாள்கள் இதே நிலை தொடர்ந்தால், உணவகங்களை மூட வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் என உணவக உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரம், பெரும்பாலான கடைகளில் மதிய சாப்பாட்டிற்காக பிரியாணி மட்டுமே சமைக்கப்படுகிறது.
கடந்த சில தினங்களாக ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரானும் பதில் தாக்குதல் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளது. குறிப்பாக, கச்சா எண்ணெய் நிறுவனங்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதால், அதன் நேரடித் தாக்கம் இந்தியாவில் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
சர்வதேச வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நெருக்கடி நிலையால், தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2 தினங்களாக வணிக ரீதியிலான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், உணவகங்கள் பல்வேறு சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது.
சிக்கலில் வணிக சிலிண்டர்கள்
முன்னதாக அறிக்கை வெளியிட்ட மத்திய அரசு, “மருத்துவமனைகள் மற்றும் வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். வணிக ரீதியிலான சிலிண்டர்களை விநியோகம் செய்வதில் கட்டுப்பாடுகள் அவசியம்” இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தது.
இது உணவக உரிமையாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், சில இடங்களில் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் உணவு தயாரிப்பை குறைத்தும், சில உணவகங்கள் விறகு அடுப்புகளை மீண்டும் பயன்படுத்தும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. சென்னை தாம்பரம் அருகே உள்ள நாச்சியார் உணவக உரிமையாளர் தேவாவை சந்தித்து, அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் குறித்து ஈடிவி பாரத் கேட்டறிந்தது.
தாம்பரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் 4 உணவகங்களை இவர்கள் நடத்தி வருகிறார்கள். கடந்த 3 நாள்களாக இவர்களின் உணவகங்கள் மட்டுமின்றி, தாம்பரத்தில் உள்ள பல்வேறு உணவகங்களின் உணவு பட்டியல்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரியாணிக்கு முக்கியத்துவம்
நாச்சியார் உணவகத்தில் காலை விற்பனை செய்யப்படும் இட்லி, தோசை, பூரி, வடை என அனைத்தையும் நிறுத்தி உள்ளதாக தேவா தெரிவித்தார். ‘மதிய சாப்பாட்டிற்கு பிரியாணி மட்டுமே சமைத்துள்ளோம்’ என்று கூறிய அவர், சைவ சாப்பாடு, வெரைட்டி ரைஸ் போன்ற உணவு வகைகளை சமைப்பதில்லை என்றார். மேலும், இந்த கடையில் இரவு உணவாக தோசை மட்டுமே தற்போது சமைத்து வருகின்றனர்.
மதியம் பிரியாணி சமைத்தால் அதற்காக கூட்டு, பொரியல் எனத் தனித்தனியாக வெவ்வேறு வகை உணவுகளை சமைக்க வேண்டியதில்லை என்பதால், பெரும்பாலான உணவக உரிமையாளர்கள் பிரியாணிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றனர்.
சென்னை சுற்றுவட்டாரத்தில் சிலிண்டர்கள் கிடைக்காததால் தனக்கு தெரிந்தவர்கள் மூலம் கிராமத்திலிருந்து 4 சிலிண்டர்களை வாங்கி வந்து சமைத்து வருகிறோம். இந்த சிலிண்டர்களையும் கூடுதல் பணம் கொடுத்து தான் வாங்கியுள்ளோம் என்று தேவா தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எனது 4 உனவகங்களையும் சேர்த்து சுமார் 45 நபர்கள் இங்கேயே தங்கி வேலை பார்க்கின்றனர். அவர்களின் தேவைக்குக்கூட எங்களிடம் சிலிண்டர் இல்லை. சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் தொழில் முடங்கியுள்ளது. இதனால் சம்பளம், கடை வாடகை, மின் கட்டணம், தேவையான பொருள்கள் வாங்குவது என எதற்கும் பணம் இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதேபோல் நேற்றில் இருந்து சில உணவகங்கள் விறகு அடுப்பில் சமைக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் விறகுகளுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சில உணவகங்களில் விறகு அடுப்பில் சமைக்க இடவசதி இல்லை. இதனால் உணவகங்களை மூடும் நிலை தான் உருவாகும். என்னிடம் இருக்கும் சிலிண்டர்களை வைத்து இன்னும் இரண்டு நாள் மட்டுமே உணவகத்தை நடத்த முடியும். அதற்கு பிறகு கடையை மூடும் நிலை ஏற்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
இரண்டு நாள்கள் மட்டுமே
முன்னதாக தமிழ்நாட்டில் நிலவும் கடும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து செங்கல்பட்டில் உணவக உரிமையாளர்கள் இன்று அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது செங்கல்பட்டு மாவட்ட உணவக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் பாண்டியன் கூறுகையில், "இரண்டு நாள்களாக சமையல் எரிவாயு பற்றாக்குறை மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 5,000 உணவகங்கள் இயங்கி வரும் நிலையில், இன்னும் 2 தினங்களில் அவைகளை நடத்த முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.
- செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 56 விழுக்காடு உணவகங்கள் தற்போது இருப்பு வைத்திருக்கும் சிலிண்டர்கள் மூலம் உணவு தயாரித்து வருகின்றன. மேலும், தட்டுப்பாடு தொடர்ந்தால் மீண்டும் விறகு அடுப்பு பயன்படுத்தும் சூழல் ஏற்படும் என பாண்டியன் அச்சம் தெரிவித்தார்.