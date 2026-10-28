திருப்பூரில் வெங்காய விலை 'கிடுகிடு' உயர்வு - பொதுமக்கள் முதல் ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் வரை கடும் பாதிப்பு
உணவுப் பொருட்களின் விலையை உயர்த்தினால் வாடிக்கையாளர்கள் வருகை குறையும் என்பதால், கூடுதல் செலவை சமாளிக்க முடியாமல் தவிப்பதாக ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : October 28, 2026 at 1:48 PM IST
திருப்பூர்: வெங்காய விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், திருப்பூரில் பொதுமக்கள், சில்லறை வியாபாரிகள் மற்றும் ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் கடும் பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
பெரிய வெங்காயம் கிலோ 65 ரூபாய்க்கு அதிகமாகவும், சின்ன வெங்காயம் 120 ரூபாய்க்கு அதிகமாகவும் விற்பனை செய்யப்படுவதால், அன்றாட சமையலுக்கே கூடுதல் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பூர் சந்தைப்பேட்டைக்கு தினமும் பத்து லோடுகளுக்கும் மேல் சின்ன வெங்காயம் வரத்து உள்ளது. இங்கு பல்லடம், பொங்கலூர், உடுமலை உள்ளிட்ட திருப்பூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும், அந்தியூர், சத்தியமங்கலம் உள்ளிட்ட ஈரோடு மாவட்ட பகுதிகளிலும் இருந்து சின்ன வெங்காயம் கொண்டு வரப்படுகிறது. பெரிய வெங்காயம் கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்து விற்பனைக்காக வருகிறது.
ஆனால், கடந்த ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக வெங்காய வரத்து குறைந்துள்ளதாக மொத்த வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். உள்ளூர் பகுதிகளில் விளைந்த வெங்காயம் தீர்ந்து விட்டதால், மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரும் வெங்காயத்தையே அதிகம் நம்பியிருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும், வரத்து பாதியாகக் குறைந்ததே விலை உயர்வுக்குக் காரணம் எனவும் வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர்.
மொத்த விற்பனை நிலையங்களிலேயே விலை அதிகமாக இருப்பதால், சில்லறை விற்பனையாளர்களும் விலையை அதிகரிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் வழக்கமாக வாங்கும் அளவைக் குறைத்துக் கொள்வதால் வியாபாரம் மந்தமடைந்து, வருமானமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விற்பனையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
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ஓட்டல் தொழில்கள் பாதிப்பு
வெங்காய விலை உயர்வால் ஓட்டல் தொழிலும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவின் சுவை குறைந்து விடும் என்பதால் வெங்காயத்தின் பயன்பாட்டைக் குறைக்க முடியவில்லை என்று கூறும் உரிமையாளர்கள், அதே நேரத்தில், உணவுப் பொருட்களின் விலையை உயர்த்தினால் வாடிக்கையாளர்கள் வருகை குறையும் என்கின்றனர்.
இல்லத்தரசிகளும் சாம்பார், பொரியல் உள்ளிட்ட உணவுகளில் வெங்காயத்தின் அளவைக் குறைக்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். டிசம்பர் மாதத்துக்கு பின்னர் பொங்கலூர், அந்தியூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து புதிய வெங்காய வரத்து அதிகரித்தால் தான் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர்.