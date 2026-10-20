தங்க நகைகள், ரத்தினங்கள் சென்னையிலிருந்து ஏற்றுமதி! அமலுக்கு வந்த இந்தியா - நியூசிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்
இந்த ஒப்பந்தமானது தமிழ்நாட்டின் நகை ஏற்றுமதித் துறைக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 20, 2026 at 7:18 AM IST
சென்னை: இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இதனையடுத்து சென்னையிலிருந்து ரூ. 63.78 லட்சம் மதிப்பிலான ரத்தினங்கள் மற்றும் தங்க ஆபரணங்கள் அடங்கிய முதல் சரக்கு நியூசிலாந்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து இடையேயான பொருளாதார உறவுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம், தசரா பண்டிகையான இன்று (அக்டோபர் 20) முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தக நடவடிக்கைகள் விரிவடைவதுடன், இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்குப் புதிய சந்தை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னையிலிருந்து ஏற்றுமதி
இந்த சூழலில், ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வருவதை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து நியூசிலாந்துக்கு ரத்தினங்கள் மற்றும் தங்க நகைகள் அடங்கிய சரக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய நகைத் துறையின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சியில் இது முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக்குநரகத்தின் சென்னை அலுவலகம் சார்பில், இந்தச் சரக்கை அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன். சென்னை அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், சரக்கை கொடியசைத்து முறைப்படி அனுப்பி வைத்தார்.
நியூசிலாந்துக்கு அனுப்பப்பட்ட சரக்கில் 63 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 753 ரூபாய் (ரூ. 63,78,753) மதிப்பிலான ரத்தினங்கள் மற்றும் தங்க ஆபரணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய ரத்தினங்கள் மற்றும் ஆபரண ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கவுன்சிலின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தமானது, இந்திய ரத்தினங்கள் மற்றும் ஆபரணத் துறையின் சர்வதேச வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தவும், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் நகைகளுக்கு நியூசிலாந்து சந்தையில் கூடுதல் வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், இந்தியக் கைவினைக் கலைஞர்களின் திறமையை உலகச் சந்தையில் கொண்டு செல்லவும் வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
மேலும், ஏற்றுமதி அதிகரிப்பதன் மூலம் ரத்தினங்கள் மற்றும் ஆபரண உற்பத்தித் துறையில் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகலாம் எனக் கருதப்படுகிறது.
நகை உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு சாதகம்
தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செயல்படும் நகை உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு நியூசிலாந்து சந்தை விரிவடைவது சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தும் என வர்த்தகத் துறையினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தியப் பொருட்களின் போட்டித் திறன் அதிகரிப்பதுடன், ஏற்றுமதியாளர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அடைவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
நியூசிலாந்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள முதல் ரத்தினங்கள் மற்றும் தங்க ஆபரண சரக்கைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டிலிருந்து அந்நாட்டுக்கான நகை ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும் என வர்த்தகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் பலன்கள், நடைமுறையில் எந்த அளவுக்குக் கிடைக்கின்றன என்பது இனிவரும் காலங்களில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தக வளர்ச்சியின் மூலம் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.