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வேளாண் பட்ஜெட் 2026-27| 'தமிழ்நாடு மண்வளப் பாதுகாப்பு இயக்கம்' முதல் ஏஐ உழவர் செயலி வரை - சிறப்புகள் என்னென்ன?

விவசாயிகள் நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500 மற்றும் கரும்பு டன்னுக்கு ரூ. 4,500 வழங்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். ஆனால், அந்த அறிவிப்பு இடம்பெறவில்லை.

சட்டப் பேரவையில் வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் வினோத்
சட்டப் பேரவையில் வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் வினோத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 1:18 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் ஆர். வினோத் சட்டப் பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக கூட்டணி அரசின் இந்த முதலாவது பட்ஜெட்டில், தடையற்ற இலவச மின்சாரத்திற்கு ரூ. 7,432 கோடி, சாக்கோட்டையில் நம்மாழ்வார் உயிர்ம வேளாண் கல்லூரி மற்றும் சாதனை உழவர்களுக்கு அஞ்சலையம்மாள் விருது போன்ற அறிவிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை இன்று காலை கூடியவுடன், "விவசாயம் செழித்தால் மட்டுமே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் செழிக்கும்" என்ற முழக்கத்துடன், பச்சைத் துண்டு அணிந்தபடி அமைச்சர் வினோத் தனது பட்ஜெட் உரையைத் தொடங்கினார்.

அப்போது அவர், "நாட்டின் முதுகெலும்பான வேளாண்மை பாதிக்கப்பட்டால், மற்ற எந்தவொரு துறையும் சரியான பாதையில் பயணிக்க முடியாது. விவசாயிகளையும் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு உறுதியாக உள்ளது" என்று குறிப்பிட்டார்.

மேலும், தமிழ்நாட்டின் வேளாண்மை முறையை வாழ்வாதாரச் சாகுபடியில் இருந்து நவீன மற்றும் உலகளாவிய வர்த்தகச் சாகுபடியாக மாற்றுவதே இந்த அரசின் முக்கிய நோக்கம் என்றும் அவர் கூறினார்.

வேளாண் பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள்

  • இலவச மின்சார மானியம்: தமிழக விவசாயிகளுக்குத் தங்கு தடையின்றி இலவச மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேளாண் பட்ஜெட்டில் அதிகபட்சமாக ரூ. 7,432 கோடி மின் மானியமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  • பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம்: இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் இழப்புகளில் இருந்து விவசாயிகளை பாதுகாக்க ரூ. 841 கோடி காப்பீட்டுத் தொகையாக ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • கூட்டுறவுப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் 14.43 லட்சம் விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ. 5,932 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • நுண்ணீர் பாசனம்: வறட்சியை சமாளிக்கவும் நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்தவும் சொட்டுநீர் மற்றும் தெளிப்புநீர் பாசனக் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த ரூ.1,168 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் வினோத் அறிவித்தார்.

மகளிர் சிறப்பு திட்டங்கள்

பெண் விவசாயிகளையும், கிராமப்புற இல்லத்தரசிகளையும் பொருளாதாரரீதியாக மேம்படுத்த இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

  1. கறவை மாடுகள் வழங்கும் திட்டம்: கிராமப்புற பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி பால் உற்பத்தியைப் பெருக்க, தகுதி வாய்ந்த 10,000 பெண்களுக்கு உயர் ரக கறவை மாடுகள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக இந்த ரூ. 57 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் வினோத் அறிவித்தார்.
  2. மதிப்புக்கூட்டும் அலகுகளில் முன்னுரிமை: விவசாயிகள் தங்களின் விளைபொருட்களை மதிப்புக்கூட்டி அதிக லாபம் பெற ரூ. 50 கோடியில் 100 புதிய மதிப்புக் கூட்டும் அலகுகள் அமைக்கப்படவுள்ளன. இவற்றை நிர்வகிக்கும் பொறுப்புகளில் கிராமப்புற மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு (SHGs) முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  3. வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத் தோட்டம்: வீடுகளிலேயே நச்சு இல்லாத இயற்கை காய்கறிகளை வளர்ப்பதை ஊக்குவிக்க இல்லத்தரசிகளுக்கு சிறப்பு உதவிகள் மற்றும் விதைத் தொகுப்புகள் வழங்கப்படும். இதற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  4. வான்மகள் திட்டம்: 100 மகளிர் உட்பட 500 பேருக்கு ட்ரோன் இயக்க பயிற்சி அளித்து உரிமம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வெற்றிகரமாக பயிற்சியை முடித்து உரிமம் பெற்ற 50 மகளிருக்கு 50 சதவீத மானியத்தில் ட்ரோன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் வினோத் அறிவித்தார். இதற்காக ரூ. 4 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.
  5. வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வளர்ப்பு திட்டம்: கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவை சேர்ந்த 30,000 பயனாளிகளுக்கு 100% மானியத்துடன் தலா 5 ஆடுகள் வழங்க ரூ. 110.00 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அஞ்சலையம்மாள் மற்றும் நம்மாழ்வார் பெயரில் புதிய விருதுகள் மற்றும் கல்லூரிகள்

விவசாயத்தில் புதிய உத்திகளைப் புகுத்தி, இயற்கை விவசாயத்தை முன்னெடுக்கும் விவசாயிகளையும் மாணவர்களையும் கௌரவிக்க புதிய அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம் பெற்றுள்ளன.

  • மக்கள் சேவகர் அஞ்சலையம்மாள் விருது: மாநில அளவில் பயிர் விளைச்சல் போட்டிகளில் சிறந்து விளங்கும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்த இந்த விருது வழங்கப்படும். இதில் முதலிடம் பெறும் விவசாயிக்கு ரூ.2.50 லட்சம் பணமுடிப்பும், இரண்டாம் இடம் பெறுபவருக்கு ரூ.1.50 லட்சமும் பரிசாக வழங்கப்படும். இந்த போட்டியில் 3 ஆம் பரிசு பெறும் விவசாயிக்கு ரூ.1 லட்சம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • சிறந்த உயிர்ம விவசாயிக்கான 'நழ்மாழ்வார் விருது': தமிழ்நாட்டில் இயற்கை வேளாண்மையை பெருமளவில் பரவலாக்குவதன் ஒரு பகுதியாக, மாநில அளவில் சிறந்து விளங்கும் 5 சிறந்த இயற்கை விவசாயிகளுக்கு 'நம்மாழ்வார் விருது' வழங்கி கௌரவிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • நம்மாழ்வார் உயிர்ம வேளாண் கல்லூரி: இயற்கை விவசாய முறைகளை மாணவர்கள் அறிவியல்பூர்வமாகக் கற்க ஏதுவாக, தஞ்சை மாவட்டம் சாக்கோட்டையில் ரூ. 5 கோடி மதிப்பீட்டில் 'நம்மாழ்வார்' பெயரில் உயிர்ம வேளாண் பட்டயப் படிப்புக்கான (Diploma in Organic Farming) புதிய கல்லூரி தொடங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விவசாயிகளுக்கான புதிய திட்டங்கள்

தமிழ்நாடு அரசின் 2026-2027-ம் ஆண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட்டில் விவசாயிகள் நலன் மற்றும் விவசாயத்தை மேம்படுத்த பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.

  1. தமிழ்நாடு மண்வளப் பாதுகாப்பு இயக்கம்: மண்ணின் தரத்தை இயற்கை முறையில் மீட்டெடுத்து, நீடித்த நிலையான விவசாயத்தை உறுதி செய்ய ரூ. 122.51 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய மண்வளப் பாதுகாப்பு இயக்கம் தொடங்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக இந்த ஆண்டு 1 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு ரூ. 4 கோடியில் மண் நல அட்டைகள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  2. அண்ணல் அம்பேத்கர் வேளாண் உதவி திட்டம்: எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவை சேர்ந்த விவசாயிகளை ஊக்குவித்து அவர்களை வேளாண் தொழில்முனைவோராக மாற்ற இத்திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  3. ஏஐ (AI) உழவர் செயலி: விவசாயிகளுக்குப் பூச்சித் தாக்குதல் மற்றும் சந்தை நிலவரங்களை உடனுக்குடன் வழங்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு செயலி உருவாக்க ரூ. 2.00 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
  4. பருத்தி மறுமலர்ச்சி இயக்கம்: தமிழ்நாட்டில் பருத்தி விளைச்சலை மீண்டும் பெருக்கி நெசவாளர்களுக்கு உதவ ரூ. 27.21 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  5. வேளாண் காடுகள் திட்டம்: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் உபரி வருவாய் தரும் நோக்கில் ரூ. 17 கோடி மதிப்பில் வேளாண் காடுகள் அமைக்கப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் அமைச்சர் வினோத் அறிவித்தார்.
  6. பாரம்பரிய பயிர் மேம்பாட்டு திட்டம்: சாமை, தினை, வரகு போன்ற பாரம்பரிய குறுதானிய பயிர்களின் சாகுபடியை இரு மடங்காக்க தமிழ்நாடு குறுதானிய இயக்கத்திற்கு ரூ. 63.81 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  7. பனை பாதுகாப்பு இயக்கம்: பனை மரங்களைப் பாதுகாப்பதோடு, பதநீர், பனங்கருப்பட்டி உள்ளிட்ட மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பனைப் பொருட்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்க ரூ.16 கோடி நிதியுடன் 'தமிழ்நாடு பனை மேம்பாட்டுக் கழகம்' நிறுவப்படும் என்றும் அமைச்ரச் வினோத் அறிவித்தார்.
  8. பருப்பு மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் சுயசார்பு இயக்கம்: மாநிலத்தின் பருப்பு மற்றும் சமையல் எண்ணெய் உற்பத்தியை பெருக்கி வெளிமாநிலச் சார்பை குறைக்க ரூ. 203.64 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  9. தென்னை மரங்களுக்கு டானிக் திட்டம்: மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 60,000 ஏக்கர் பரப்பளவிலான தென்னை மரங்களின் மகசூலை அதிகரிக்க, 'டானிக்' வழங்கும் திட்டத்திற்காக ரூ. 6 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இடம் பெறாத முக்கிய அறிவிப்புகள்

விவசாயிகள் நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500 மற்றும் கரும்பு டன்னுக்கு ரூ. 4,500 வழங்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். ஆனால், இந்த பட்ஜெட்டிலும் அவர்கள் எதிர்பார்த்த அந்த நேரடி ஆதரவு விலை உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு இடம்பெறவில்லை.

பிப்ரவரி 28, 2026 வரை கூட்டுறவு வங்கிகளில் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து விவசாயக் கடன்களையும் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், முழுமையாக அதனை ரத்து செய்வது தொடர்பான அறிவிப்பும் இடம் பெறவில்லை.

கொள்முதல் நிலையங்களில் முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும், உழவர்கள் தங்களின் நெல்லை உடனுக்குடன் விற்கவும் முறையான டிஜிட்டல் மற்றும் கட்டமைப்புச் சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்ற விவசாயிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையும் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.

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