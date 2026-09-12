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விநாயகர் சதுர்த்தி எதிரொலி; பூக்களின் விலை கிடுகிடு உயர்வு

ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ ரூ.2,000 வரை விற்பனையாவதாக பூ வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

மல்லிகை பூ
மல்லிகை பூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 8:08 PM IST

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திருநெல்வேலி: விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நெல்லையில் பூக்களின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை சுபமுகூர்த்தம் என்பதால் அதிகளவு திருமணங்கள் நடைபெற உள்ளதால், இன்று திருநெல்வேலியில் பூக்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது.

பூக்களின் விலை நிலவரம்

அதன்படி திருநெல்வேலி சந்திப்பு பூ மார்க்கெட்டில், இன்று (செப். 12) மல்லிகை பூ கிலோ அதிகபட்சம் ரூ.2,000 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல, பிச்சிப்பூ கிலோ ரூ.1,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. செவ்வந்தி பூ கிலோ நேற்று வரை கிலோ ரூ.300-க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று கிலோ ரூ.500-க்கு விற்பனையாகிறது.

ரோஜாப்பூவை பொறுத்தவரை ஒரு கட்டு ரூ.320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கட்டில் 20 ரோஜாப்பூக்கள் உள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், ஊட்டி ரோஸ் ஒரு பூ நேற்று ரூ.20-க்கு விற்ற நிலையில் இன்று ரூ.30-க்கு விற்பனையாகிறது. அதேநேரத்தில் கேந்தி பூவின் விலை மட்டும் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகக் காணப்படுகிறது. கேந்தி பூ ரூ.40-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

என்ன காரணம்

தொடர் முகூர்த்தம், விநாயகர் சதுர்த்தி விழா உள்ளிட்ட காரணங்களால் பூக்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், வறட்சி மற்றும் கடும் வெயிலால் சில பூக்களின் வரத்து மற்றும் தேவைக்கு ஏற்ப விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

விழாக்காலம் என்பதால் பூக்களை பொதுமக்கள் அதிகளவில் வாங்கி வரும் நிலையில், மல்லிகை மற்றும் பிச்சிப்பூவின் விலை உயர்வு பொதுமக்களிடையே பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இனிவரும் நாட்களில் பூக்களின் வரத்து மற்றும் தேவையைப் பொறுத்து விலையில் மேலும் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பூ வியாபாரி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விலை ஏற்றம் காரணமாக மக்கள் பூக்களை கிலோ கணக்கில் வாங்குவதை தவிர்த்து, 100 கிராம், 200 கிராம் என வாங்குகின்றனர். விலை உயர்வு ஒருபுறம் இருந்தாலும், கூட்டம் அதிகளவு வந்திருந்தது. குறிப்பாக சில்லறை வியாபாரிகள் மற்றும் பெண்கள் அதிகளவு பூக்கள் வாங்க வந்திருந்தனர்.

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வியாபாரம் பாதிக்கவில்லை

இதுகுறித்து பூ வியாபாரி குமார் நம்மிடம் கூறுகையில், “முகூர்த்தம் மற்றும் விநாயகர் சதுர்த்தி தொடர்ந்து வருவதால் பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. காலையில் ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ 2,000 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. தற்போது 1500 ரூபாய் வரை விற்பனை ஆகிறது. கூட்டம் அதிகம் வர வர மீண்டும் விலை உயரும். அதிக வெயில் காரணமாக விவசாயிகளிடம் உற்பத்தி குறைந்திருப்பதாலும் பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. விலை கூடினாலும் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்குகிறார்கள். வியாபாரம் பாதிக்கவில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து, கலா என்ற பெண் பூ வியாபாரி நம்மிடம் கூறுகையில், “மல்லிகை பூ இன்று 2,000 ரூபாய் வரை விற்பனை ஆகிறது. செவ்வந்தி பூ, சாமந்தி, பிச்சிப்பூ என எல்லா பூக்களுக்குமே விலை அதிகரித்துள்ளது. வெயில் அதிகம் அடிப்பதால் பூக்களின் விளைச்சல் குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாகவும் விலை அதிகரித்துள்ளது. விலை உயர்வு காரணமாக மக்கள் கிலோ கணக்கில் வாங்காமல், 100 கிராம், 200 கிராம் என்று வாங்குகிறார்கள்” என்றார்.

TAGGED:

விநாயகர் சதுர்த்தி
VINAYAGAR CHATURTHI
நெல்லை பூ மார்க்கெட்
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FLOWER PRICES INCREASE

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