ஆயுத பூஜை எதிரொலி - பூக்களின் விலை கிடுகிடு உயர்வு
மழை காரணமாக பூக்களின் தரம் குறைந்ததால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
Published : October 18, 2026 at 3:54 PM IST
தர்மபுரி: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு பூஜைக்கு பயன்படுத்தப்படும் பூக்களின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தொப்பூர், நல்லம்பள்ளி, பென்னாகரம், பாலக்கோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சாமந்திப் பூக்களையும், கடத்தூர், பொம்மிடி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அரளி பூக்களையும் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். விவசாயிகள் சாகுபடி செய்த பூக்கள் தர்மபுரி நகர பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்டு வரும் பூக்கள் சந்தைக்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனர்.
நாளை ஆயுத பூஜை தினத்தை முன்னிட்டு பூக்களின் விலை நிலவரத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. பூஜைக்காக பயன்படுத்தப்படும் சாமந்திப்பூ, பன்னீர் ரோஸ், சம்மங்கி உள்ளிட்ட பூக்களின் விலை கிலோ ரூ.100 முதல் ரூ.120 வரை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் அன்றாடம் பெண்கள் பயன்படுத்தும் குண்டுமல்லி, சன்னமல்லி உள்ளிட்ட பூக்களின் விலை நேற்றை விட இன்று கிலோவுக்கு ரூ.100 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் பூஜைக்கு பயன்படுத்தும் பூக்களுக்கு அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் நிலை ஏற்ப்பட்டுள்ளது.
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மேலும் சாமந்திப்பூ கிலோ ரூ.300-க்கும், குண்டு மல்லி கிலோ ரூ.550-க்கும், காக்கடா கிலோ ரூ.500-க்கும், கனகாம்பரம் கிலோ ரூ.800-க்கும், அரளிப்பூ கிலோ ரூ.240-க்கும், ரோஸ் கிலோ ரூ.300-க்கும், ஜாதி மல்லி பூ கிலோ 340-க்கும், கோழி கொண்டை ரூ.240-க்கும், பன்னீர் ரோஸ் ரூ.200-க்கும், சம்பங்கி கிலோ ரூ.350-க்கும் விற்பனையானது.
கடந்த இரு தினங்களாக மாவட்டத்தில் பரவலாக பெய்த மழையின் காரணமாக சாமந்திப்பூ மழையில் நனைந்து வாடி காணப்படுகிறது. இதனால் தரமான சாமந்திப்பூ கிலோ 300 ரூபாய்க்கும், மழை காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட சாமந்திப்பூக்கள் 180 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. பூக்களின் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டாலும், மழை காரணமாக பூக்களின் தரம் குறைந்ததால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.