ETV Bharat / business

வரலாற்றில் முதல்முறை; ரூ.2 லட்சத்தை கடந்த விமான எரிபொருள் விலை; உயர்கிறதா பயணக் கட்டணம்?

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 12:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: மேற்காசிய போர் காரணமாக, ஒரு கிலோ லிட்டர் விமான எரிபொருளின் விலை முதல்முறையாக 2 லட்சம் ரூபாயை கடந்துள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு கிலோ லிட்டர் விமான எரிபொருள் 2.07 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

கச்சா எண்ணெய்யின் சர்வதேச சந்தை விலை நிலவரத்திற்கேற்ப, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் மற்றும் விமானங்களுக்கான எரிபொருளின் விலையை பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாதந்தோறும் மாற்றி அமைத்து வருகின்றன.

அதன்படி, ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று, டெல்லியில் விமான எரிபொருளுக்கான விலை 114.5 சதவீதம் அளவுக்கு அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது கடந்த மார்ச் 1-ம் தேதி டெல்லியில் 96,638.14 ரூபாயாக இருந்த ஒரு கிலோ லிட்டர் விமான எரிபொருள் விலையில், 1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 703.08 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு 2,07,341.22 ரூபாய் என விலை நிர்ணயிக்கப்படுவதாக பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

அதேசமயம், உள்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்து சேவைகளுக்கான எரிபொருள் விலை, இன்று முதல் ஒரு கிலோ லிட்டர் 1,04,927 ரூபாயாக இருக்கும் என்று இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (IOC) தெரிவித்துள்ளது.

மேற்காசிய போரின் விளைவாக விமான எரிபொருளின் விலை அதிரடியாக அதிகரித்திருப்பதால், விமான பயணக் கட்டணமும் உயருமோ? என்ற அச்சம் பயணிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. பயணிகளின் நியாயமான இந்த அச்சத்தை போக்கும் வகையில் மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் ஆறுதல் அளிக்கும் தகவலை தெரிவித்துள்ளது.

சர்வதேச அளவில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள விமான எரிபொருள்களின் விலையேற்றத்தின் விளைவாக, உள்நாட்டு விமான சேவை பாதிக்கப்பட கூடாது என்ற நோக்கத்தில், பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள், சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்துடன் கலந்தாலோசித்தன. இதில் முக்கியமாக, உள்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கு, விமான எரிபொருள் விலையேற்றத்தில் 25 சதவீதத்தை (லிட்டருக்கு 15 ரூபாய்) மட்டும் படிப்படியாக அமல்படுத்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

அதே சமயம், இந்தியாவில் இருந்து இயங்கும் சர்வதேச விமான சேவை நிறுவனங்கள், பிற நாடுகளில் நடைமுறையில் உள்ள, உலகளாவிய விலைப்பட்டியலுக்கு இணங்க, திருத்தப்பட்ட விமான எரிபொருள் விலையை முழுமையாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்று அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

தங்களது நிர்வாக செலவில் 40 சதவீதம் எரிபொருளுக்கு சென்று விடுவதாக கூறி வந்த விமான சேவை நிறுவனங்கள், இந்தச் செலவை ஈடுகட்ட பயணக் கட்டணத்துடன் எரிபொருளுக்காக தனியாக கூடுதல் கட்டணத்தை வசூலிக்கும் நடைமுறையை கடந்த மாதம் அறிவித்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AIRFARES PRICES HIKE
FUEL CRISIS AMID IRAN WAR
மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம்
விமான பயணக் கட்டணம்
ATF PRICE HIKE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.