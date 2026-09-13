மீன்களின் விலை குறைவு: ஏற்றுமதி ரக கேரை மீன்கள் அதிகளவில் கிடைத்ததால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி
கேரை மீன்கள் கிலோ 300 ரூபாய் வரை விற்பனையானதால் ஓரளவுக்கு வருவாய் கிடைத்ததாக மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 13, 2026 at 9:53 AM IST
தூத்துக்குடி: திரேஸ்புரம் நாட்டுப் படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன்களின் வரத்து குறைவாக காணப்பட்டாலும், ஏற்றுமதி ரகமான கேரை மீன்கள் அதிகளவில் கிடைத்ததால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாநகரில் உள்ள திரேஸ்புரம் நாட்டு படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து ஏராளமான நாட்டுப் படகுகள் ஆழ்கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த படகுகள் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை கடலுக்குச் சென்று, சனிக்கிழமை கரை திரும்புவது வழக்கம்.
அதன்படி, நேற்று சனிக்கிழமை என்பதால் ஏராளமான நாட்டுப் படகுகள் கரை திரும்பின. கரை திரும்பிய படகுகளில் மீன்களின் வரத்து வழக்கத்தைவிட குறைவாகவே காணப்பட்டது. இருப்பினும், ஏற்றுமதி ரகமான கேரை மீன்கள் அதிகளவில் கிடைத்தது மீனவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மேலும், நேற்றும், இன்றும் விடுமுறை தினம் என்பதாலும், நாளை விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவும் நடைபெற உள்ளதால் மீன்களை வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் துறைமுகத்தில் திரண்டனர். இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் கூட்டம் அலைமோதியது.
மீன்கள் விலை நிலவரம்
- சீலா மீன் கிலோ - ரூ. 1,200 வரை
- நண்டு கிலோ - ரூ. 800 வரை
- ஊலி மீன், பாறை மீன், விளை மீன் உள்ளிட்ட ரகங்கள் கிலோ - ரூ. 400 முதல் ரூ. 450 வரை
- கேரை மீன் கிலோ - ரூ. 300 வரை
மேலும், கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கேரை ரக மீன்கள் அதிகளவில் கிடைத்ததால், அவற்றுக்கு வியாபாரிகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது.
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இந்த கேரை மீன்கள் கிலோ ரூ.300 வரை விற்பனையானதால், மீனவர்களுக்கு ஓரளவு வருவாய் கிடைத்ததாகவும், மொத்தத்தில் மீன்களின் விலை சற்று குறைவாக இருந்தபோதிலும், ஏற்றுமதி ரக கேரை மீன்களின் வரத்து அதிகரித்தது மீனவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளதாகவும் மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.