மீன்பிடி தடை காலம் எதிரொலி: தூத்துக்குடியில் மீன்கள் விலை கடும் உயர்வு

வஞ்சிரம், சீலா, விள, ஊழி, பாறை, முண்டக்கண்ணி பாறை, வங்கனை உள்ளிட்ட பல்வேறு மீன் வகைகள் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 1:00 PM IST

தூத்துக்குடி: மீன்பிடி தடை காலம் காரணமாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மீன்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

தற்போது மீன்பிடி தடை காலம் என்பதால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விசைப்படகுகள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை. திரேஸ்புரம் நாட்டுப் படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து ஏராளமான நாட்டுப் படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றனர். இந்நிலையில் இன்று (ஏப்.18) சனிக்கிழமை என்பதால் மீனவர்கள் கரை திரும்பினர். எனினும், மீன்கள் போதிய அளவில் கிடைக்கவில்லை என நாட்டுப் படகு மீனவர்கள் கவலையுடன் தெரிவித்தனர். மேலும் கோடை வெயில் காரணமாகவும் மீன்களின் வரத்தும் குறைந்து காணப்பட்டது. ஆனால் பள்ளி விடுமுறை நாள் என்பதால் மீன்கள் வாங்க பொதுமக்கள கூட்டம் அலைமோதியது.

இதன் காரணமாக மீன்கள் விலை கடுமையாக உயர்ந்து காணப்பட்டது. ’வஞ்சிரம் மீன்’ ஒரு கிலோ 1300 ரூபாய் முதல் 1500 ரூபாய் வரையும், விள மீன், ஊழி மீன், பாறை வகை மீன்கள் கிலோ 500 முதல் 750 ரூபாய் வரையும், ’சாலை மீன்’ ஒரு கூடை 2500 ரூபாய் வரைக்கும், ’முண்டக்கண்ணி பாறை’ ஒரு கூடை 2000 ரூபாய் வரையும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதே போல் ‘வங்கனை’ ஒரு கூடை 3000 ரூபாய் வரையும், 'நண்டு' ஒரு கிலோ 900 ரூபாய் வரையும், கிழவாலை, சூரை, கேரை ஆகிய வகை மீன்கள் கிலோ 250 ரூபாய் வரையும் விற்பனையாகின. வரத்து குறைந்து காணப்பட்ட நிலையில், மீன்களின் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டதால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். விலையை பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் மீன்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் சென்றனர்.

மீன்கள் விலை உயர்வு குறித்து மீனவர் ஜெனோபர், மீன்வரத்து குறைவாக இருந்தாலும் வியாபாரத்தில் பாதிப்பில்லை என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 15 ஆம் தேதி வரை கிழக்கு கடல் பகுதியில் வாழும் மீன்களின் இனப் பெருக்கத்திற்காக 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலம் அமல்படுத்தப்படும். அதன்படி, மீன்பிடி தடைக்காலம் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நடைமுறைக்கு வந்தது. ஆகையால், மாநிலம் முழுவதும், அனைத்து கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள விசைப்படகுகள் மற்றும் இழுவைப் படகுகளில் மீன்பிடிக்க செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

