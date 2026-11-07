வ.உ.சி துறைமுகத்தில் முதல் பசுமை மெத்தனால் எரிபொருள் நிரப்பும் மையம்
இந்தியாவின் கடல்சார் போக்குவரத்துத் துறையில் பசுமை எரிசக்திப் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதில் இது முக்கியப் பங்காற்றும் என வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 7, 2026 at 3:07 PM IST
தூத்துக்குடி: வ.உ.சி துறைமுகத்தில் இந்தியாவின் முதல் பசுமை மெத்தனால் எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தில் நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் சேவை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முதல் பசுமை மெத்தனால் எரிபொருள் நிரப்பும் மையம்
நாட்டின் கடல் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதிலும், மாற்று கடல்சார் எரிபொருட்களுக்கான கட்டமைப்பை உருவாக்குவதிலும் வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் முக்கிய முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவின் முதல் பசுமை மெத்தனால் எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தை அமைக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தை பிரதமர் மோடி கடந்த அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்தில் மெத்தனால் எரிபொருளைப் பயன்படுத்தும் கப்பல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இத்துறையில் வளர்ந்து வரும் தேவையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக தனது பங்களிப்பை விரிவுபடுத்துவதுடன், சர்வதேச கப்பல் நிறுவனங்களின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் இந்த மையம் உருவாக்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, கிழக்கு-மேற்கு சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதைக்கு அருகில் வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் அமைந்துள்ளது, இத்திட்டத்திற்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளது. இந்தக் கடல்வழிப் பாதையில் பயணிக்கும் சரக்குக் கப்பல்களில் சுமார் 80 சதவீதம் தூத்துக்குடியிலிருந்து 130 கடல் மைல் தொலைவிற்குள் கடந்து செல்கின்றன.
இதனால், மெத்தனால் எரிபொருள் நிரப்புவதற்காக இந்தத் துறைமுகத்தைத் தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பு கப்பல் நிறுவனங்களுக்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தில் தலா 750 கன மீட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இரண்டு சேமிப்புத் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மணிக்கு சுமார் 1.20 லட்சம் லிட்டம் அனுப்பும் கட்டமைப்பு
இதன் மொத்த சேமிப்புக் கொள்ளளவு 1,500 கன மீட்டராகும். மேலும், சாலை வழியாக டேங்கர் லாரிகள் அல்லது கப்பல்கள் மூலம் கொண்டுவரப்படும் மெத்தனாலைச் சேமிப்புத் தொட்டிகளுக்கு அனுப்புவதற்கும், அங்கிருந்து கப்பல்களுக்கு எரிபொருளாக வழங்குவதற்கும் தனித்தனி கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதற்காக சேமிப்புப் பகுதியையும், கப்பல்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பும் பகுதியையும் இணைக்கும் வகையில் 2.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள குழாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மணிக்கு 120 கன மீட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இரண்டு பம்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் மணிக்கு சுமார் 1.20 லட்சம் லிட்டர் மெத்தனாலை அனுப்பும் வகையில் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பாதுகாப்பான செயல்பாட்டை உறுதி செய்ய தீயணைப்புக் கட்டமைப்புகள், தொலைவிலிருந்து இயக்கக்கூடிய வால்வுகள், அவசரகால செயல்பாட்டு நிறுத்த ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கத்தின் கீழ் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. கப்பல் போக்குவரத்துத் துறைக்கான இந்த வசதியை அமைக்கவும், புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் ரூ.35.34 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் அமைப்பாக வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக நிர்வாகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
நவம்பர் இறுதிக்குள் சேவை தொடக்கம்
இது குறித்து வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் கூறுகையில், சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்துத் துறையில் மாற்று கடல்சார் எரிபொருட்களை வழங்கும் வசதி எதிர்காலத்தில் முக்கியத்துவம் பெறும். தூத்துக்குடியை நம்பகமான கப்பல் எரிபொருள் நிரப்பும் மையமாக உருவாக்குவதற்கான முக்கிய முயற்சியாக இத்திட்டம் அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்தை அதிகரிப்பதுடன், புதிய தொழில் வாய்ப்புகளையும் உருவாக்க முடியும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
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தற்போது இச்சேவையை நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் தொடங்குவதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கான தேவையான சட்ட நடைமுறைகள், செயல்பாட்டு ஏற்பாடுகள் மற்றும் எரிபொருள் நிரப்புதல் தொடர்பான நிறுவனங்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான விருப்பக் கோரிக்கை அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மையம் முழுமையாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது, தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம் சர்வதேச அளவில் பசுமை எரிபொருள் நிரப்பும் முக்கிய மையமாக உருவெடுப்பதுடன், இந்தியாவின் கடல்சார் போக்குவரத்துத் துறையில் பசுமை எரிசக்திப் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதிலும் முக்கியப் பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.