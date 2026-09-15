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என்னப்பா இது! இவ்வளவு பெரிய கப்பலா - வ.உ.சி துறைமுகம் நிகழ்த்திய சாதனை என்ன?

தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகத்தில் ஆண்டுக்கு 6 லட்சம் சரக்கு பெட்டகங்களை கையாளும் திறனுடன் புதிய சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.உ.சி. துறைமுகத்தில் வெற்றிக்கரமாக கையாளப்பட்ட அதிக நீளமுள்ள சரக்கு கப்பல்
வ.உ.சி. துறைமுகத்தில் வெற்றிக்கரமாக கையாளப்பட்ட அதிக நீளமுள்ள சரக்கு கப்பல் (VOC Port)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 3:06 PM IST

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தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் முதன்முறையாக 335.2 மீட்டர் நீளமுள்ள மிகப்பெரிய சரக்கு பெட்டகக் கப்பல் வெற்றிகரமாக கையாளப்பட்டு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் திறன் மிக்க பல்முனை போக்குவரத்து இணைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், பிரதமரின் கதி சக்தி தேசிய பெருந்திட்டத்தின் கீழ் துறைமுக வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதன் ஒரு பகுதியாக, தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் பெரிய சரக்கு பெட்டகக் கப்பல்களை பாதுகாப்பாகவும் திறமையாகவும் கையாளும் வகையில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கப்பல்கள் துறைமுகத்திற்கு வருவதற்கான மிதவை ஆழம் 14.2 மீட்டராக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், துறைமுகத்திற்குள் கப்பல்கள் திரும்பிச் செல்வதற்கு வசதியாக இருந்த சுற்றுவட்டப் பாதை 488 மீட்டரில் இருந்து 550 மீட்டராக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையம்

இந்நிலையில் வ.உ.சி துறைமுகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “ஆண்டுக்கு 6 லட்சம் சரக்கு பெட்டகங்களை கையாளும் திறனுடன் புதிய சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முனையத்தில், 370 மீட்டர் நீளமுள்ள கப்பல் தளம், 14.2 மீட்டர் மிதவை ஆழம், 10 ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான சேமிப்பு பகுதி, 126 குளிரூட்டப்பட்ட சரக்கு பெட்டகங்களுக்கான இணைப்பு வசதிகள், கப்பல்களில் இருந்து சரக்கு பெட்டகங்களை கையாளுவதற்கான 3 பெரிய பிரத்யேக சரக்கு தூக்கி இயந்திரங்கள் ஆகிய வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த புதிய சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையத்தில், 335.2 மீட்டர் நீளமுடைய M.V. CMA CGM Thorium என்ற சரக்கு பெட்டகக் கப்பல் முதன்முறையாக கையாளப்பட்டது. இந்தக் கப்பலில் 1,952 ஏற்றுமதி சரக்கு பெட்டகங்கள் உட்பட மொத்தம் 3,276 சரக்கு பெட்டகங்கள் கையாளப்பட்டன.

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வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகம் இதுவரை கையாண்ட சரக்கு பெட்டகக் கப்பல்களில் இதுவே மிக நீளமான கப்பலாகும். பெரிய அளவிலான சரக்கு பெட்டகக் கப்பல்களை பாதுகாப்பாகவும் திறமையாகவும் கையாளும் துறைமுகத்தின் மேம்பட்ட திறனை இந்தச் சாதனை எடுத்துக்காட்டுவதாக உள்ளது.

வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் நடப்பு ஆண்டில் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை 3 லட்சத்து 67 ஆயிரம் சரக்கு பெட்டகங்கள் கையாளப்பட்டுள்ளன. இது கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 2 சதவீத வளர்ச்சியாகும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

THOOTHUKUDI VOC PORT
CONTAINER VESSEL BERTHING
தூத்துக்குடி வ உ சிதம்பரனார்
சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையம்
LONGEST VESSEL BERTHING AT VOC PORT

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