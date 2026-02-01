விமானப் போக்குவரத்து துறைக்கு ரூ.2102.87 கோடி ஒதுக்கப்படும் - பட்ஜெட்டில் தகவல்
சாதாரண குடிமக்களும் குறைந்த கட்டணத்தில் விமான பயணம் மேற்கொள்வதை உறுதி செய்யும் பிராந்திய இணைப்புக்கான ''உடே தேஷ் கா ஆம் நாக்ரிக்'' திட்டத்துக்கு ரூ.550 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 1, 2026 at 6:23 PM IST
புதுதில்லி: 2026-2027ம் ஆண்டு மத்திய பெட்ஜெட்டில் விமான போக்குவரத்து துறைக்கு ரூ.2102.87 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.
2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தொடர்ந்து 9 ஆவது முறையாக நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இந்த நிலையில் முக்கிய துறையான விமான போக்குவரத்து துறைக்கு நடப்பாண்டில் ரூ.2102.87 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவித்தார். அதன்படி இந்த 2026-27ம் ஆண்டு மத்திய பெட்ஜெட்டில் விமான போக்குவரத்து துறைக்கு ரூ.2102.87 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2025-26ம் ஆண்டு ரூ.2055.49 ஆக இருந்தது.
குறிப்பாக வருவாய் தலைப்பின் கீழ் ரூ.2,057.87 கோடி, மூலதனச் செலவினமாக ரூ.45 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் மூலதனச் செலவு 2024-25ம் ஆண்டு ரூ.97.12 கோடி, 2025-26 ஆம் ஆண்டில் ரூ.41.01 கோடியாகவும் இருந்தது.
மேலும் பாதுகாப்புத் துறையில் பராமரிப்பு, பழுது நீக்கம் மற்றும் பிற பிரிவுகளுக்காக விமான பாகங்கள் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களுக்கு அடிப்படை சுங்கவரி விலக்கு வழங்கப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும் கடல்மீது பறக்கும் (சீப்ளேன்) விமான உற்பத்தியை உள்ளூர்மயமாக்க மானியம் வழங்கப்படுவதுடன், சீப்ளேன் சேவைகளுக்கும் மானியமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேப் போல் சிவில் மற்றும் பிற விமானங்களின் உற்பத்திக்கான பாகங்களுக்கும் அடிப்படை சுங்கவரி விலக்கு வழங்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும், சாதாரண குடிமக்களும் குறைந்த கட்டணத்தில் விமான பயணம் மேற்கொள்வதை உறுதி செய்யும் பிராந்திய இணைப்புக்கான ''உடே தேஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (UDAN - Ude Desh ka Aam Naagrik)'' திட்டத்துக்கு பட்ஜெட்டில் ரூ.550 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2025–2026 ஆண்டு ரூ.434.50 கோடியாக இருந்தது.
சிவில் விமான போக்குவரத்து தலைமை இயக்குநரகத்துக்கு (DGCA) இந்த 2026–27 பட்ஜெட்டில் ரூ.342 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2025–2026 ஆம் ஆண்டு ரூ.330 கோடி, 2024–25 ஆம் ஆண்டு ரூ.275.21 கோடியாக இருந்தது.
சிவில் விமானப் பாதுகாப்பு பணியகத்துக்கு (BCAS) ரூ.114 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2025–2026 ஆம் ஆண்டு ரூ.88 கோடி, 2024–25 இல் ரூ.84.44 கோடியாக இருந்தது.
மேலும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையில், ''அரசு சீர்திருத்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது இந்தியா ‘விக்சித் பாரத்’ (முன்னேறிய இந்தியா) நோக்கி தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது. 2031 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து, துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து துறைகள் வேகமான வளர்ச்சியை காணும் என பொருளாதார ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.
உயர்ந்து வரும் தேவை, உட்கட்டமைப்பு உருவாக்கம் மற்றும் கொள்கை ஆதரவே இதற்கு காரணமாக இருப்பதுடன், போக்குவரத்து வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப திறன் விரிவாக்கம் அவசர தேவையாக உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விமானப் போக்குவரத்து துறையில் சமீப காலமாக பல முக்கிய சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஏர் இந்தியா விமான விபத்து, விமான மற்றும் விமான நிலைய அமைப்புகளை பாதித்த பரவலான சைபர் தாக்குதல்கள், பல்வேறு விமானக் குழுக்களில் தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் அதிகரித்தது ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
கடந்த 2025 டிசம்பரில் குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனமான இண்டிகோ எதிர்கொண்ட பெரிய அளவிலான செயல்பாட்டு தடைகள், இந்தத் துறையின் பாதிப்புத்தன்மையை வெளிப்படுத்தியதுடன், பொதுமக்களின் நம்பிக்கையையும் குறைத்தன.
இண்டிகோ நெருக்கடியின் பின்னணியில் அரசு 2025 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் ஷங்க் ஏர், அல் ஹிந்த் ஏர் மற்றும் ப்ளைஎக்ஸ்பிரஸ் என்கிற மூன்று புதிய விமான நிறுவனங்களுக்கு தடையில்லா சான்று (NOC) வழங்கியது. இந்த நிறுவனங்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் சேவையை தொடங்க உள்ளன.
விமானப் போக்குவரத்து துறை, விமான எரிபொருள் (ATF) மீதான வரிகளை குறைப்பதையும், நாடு முழுவதும் விமான நிலைய உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதையும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. செயல்பாட்டு தடைகள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட வளர்ச்சி கணிப்புகள் காரணமாக சவாலான சூழலை எதிர்கொண்டிருந்தாலும், இந்திய விமானத் துறைக்கான ‘நிலையான’ முன்னோக்கை முதலீட்டு தகவல் மற்றும் கடன் மதிப்பீட்டு நிறுவனம் (ICRA) தொடர்ந்து பராமரித்து வருகிறது.
இந்த 2026 நிதியாண்டில் விமான போக்குவரத்து துறை ரூ.170–180 பில்லியன் அளவில் நிகர இழப்பை சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், இது போன்ற தடைகள் தற்காலிகமானவை என்பதால் முன்னோக்கு நிலையாகவே உள்ளதாக ICRA தெரிவித்துள்ளது.'' என்று கூறியுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட் உரையில் UDAN திட்டம் மூலம் 1.5 கோடி நடுத்தர வர்க்க மக்கள் வேகமான பயணத்தின் கனவை நனவாக்கியுள்ளனர் என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் தற்போது அந்த வெற்றியின் காரணமாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட UDAN திட்டம் தொடங்கப்படும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் 120 புதிய இலக்குகளுக்கு பிராந்திய இணைப்பு விரிவாக்கப்பட்டு அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 4 கோடி பயணிகள் பயணம் செய்ய முடியும். மேலும் மலைப் பகுதிகள், விருப்ப மாவட்டங்கள் மற்றும் வடகிழக்கு பிராந்திய மாவட்டங்களில் ஹெலிபேட்கள் அமைக்கவும் மற்றும் சிறிய விமான நிலையங்கள் கட்டுமானத்துக்கும் இந்த திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ” என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.