''செமிகண்டக்டர் 2.0 திட்டத்துக்கு ரூ.40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்'' - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
நாடு முழுவதும் 500 பல்கலைக்கழகங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயிற்சியை விரிவுபடுத்துவதற்கு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 1, 2026 at 11:25 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய பட்ஜெட்டில் செமிகண்டக்டர் 2.0 திட்ட வளர்ச்சிக்கு ரூ.40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026-27ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்தார். அதில், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை ''தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள்'' என்கின்ற ஒற்றைப் பிரிவின் கீழ் கொண்டு வரப்படும் என்று அறிவித்தார்.
"மென்பொருள் மேம்பாட்டு சேவைகள், ஐடி சார்ந்த சேவைகள், அறிவு செயல்முறை அவுட்சோர்சிங் மற்றும் ஒப்பந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு சேவைகளில் இந்தியா உலக அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பிரிவுகள் அனைத்தும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள் என்ற ஒரே பிரிவின் கீழ் இணைக்கப்படும்" என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.
மேலும், அனைத்து தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்கும், பொதுவான பாதுகாப்பான துறைமுக லாப வரம்பு 15.5 சதவீதமாக இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாதுகாப்பான துறைமுக ஒதுக்கீட்டைப் பெறுவதற்கான வரம்பு ரூ.300 கோடியில் இருந்து ரூ.2000 கோடியாக உயர்த்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போல் ஐடி சேவை பாதுகாப்பான துறைமுக ஒப்புதல்கள் தானியங்கி, விதி சார்ந்த அமைப்பு மூலம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும், இதனால் வரி அதிகாரிகளால் பரிசோதிக்க வேண்டிய தேவை நீக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஐடி சேவைகளை ஆதரிப்பதற்கும், உலகளாவிய முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மேம்பட்ட விலை நிர்ணய ஒப்பந்தங்களை (APA) தேர்வு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு, செயலாக்க நேரம் 2 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன் மூலம் 6 மாதம் நீட்டிப்பும் சாத்தியமாகும் என்பதால் APAவில் நுழையும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வருமானத்தின் வசதி நீட்டிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பில் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தியாவில் அமைந்துள்ள தரவு மையங்களைப் பயன்படுத்தி உலகளவில் கிளவுட் சேவைகளை வழங்கும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு 2047 வரை வரி விலக்கு நீட்டிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டு ரூ.40000 கோடி செலவில் செமிகண்டக்டர் மிஷன் (ISM) 2.0 தொடங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல், முழு அளவிலான இந்திய அறிவுசார் சொத்துக்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலிகளை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளது.
மேலும் புதிய பணி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் திறமையான பணியாளர்களை மேம்படுத்துவதற்காக தொழில்துறை தலைமையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செமிகண்டக்டர் மிஷன் 1.0 இந்தியாவின் குறைக்கடத்தி துறை திறன்களை விரிவுப்படுத்தியது. இதனடிப்படையில் உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முழு அளவில் இந்திய ஐபியை உருவாக்கிடவும், விநியோகத் தொடர்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் ''ISM 2.0'' தொடங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் திறமையான பணியாளர்களை உருவாக்குவதற்காக தொழில்துறை தலைமையிலான ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையங்களிலும் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 2025- ல் ரூ.22919 கோடி செலவில் தொடங்கப்பட்ட மின்னணு கூறுகள் உற்பத்தி திட்டம் இலக்கை விட 2 மடங்கு முதலீட்டை உறுதி செய்துள்ளதால் இந்த வேகத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள செலவினம் ரூ. 40,000 கோடியாக அதிகரிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் நாடு முழுவதும் 500 பல்கலைக்கழகங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயிற்சியை விரிவுபடுத்துவதற்கு ஒரு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதேப் போல் தேசிய அளவில் AI உத்தியை மேலும் விரிவானதாக மாற்ற உச்சிமாநாட்டின் போது முக்கிய ஆராய்ச்சி திட்டங்களை அறிவிக்கவும் மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக AI திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் முயற்சியை அதிகரிக்க கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் இந்த திட்டங்களை பெரிய அளவில் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பது குறித்து பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்துக்களை அமைச்சகம் எதிர்பார்ப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தொழில்நுட்ப ஜனநாயகமயமாக்கலின் வேகத்தை பராமரிப்பதும், உலகளாவிய AI வளர்ச்சியில், இந்தியா முன்னிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்வதே நோக்கமாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.