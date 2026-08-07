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2,000 ரூபாய்க்கு அதிகமான யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் - அசோச்சாம் வரவேற்க காரணம் என்ன?

ஆகஸ்ட் 6 அன்று மக்களவையில் எடுக்கப்பட்ட குரல் வாக்குப்பதிவு மூலமாக ‘வரி மற்றும் பிற சட்டங்கள் (திருத்த) மசோதா 2026’ நிறைவேற்றப்பட்டது.

பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரானுக்கு நரேந்திர மோடி UPI டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை முறையை விளக்குகிறார்
பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரானுக்கு நரேந்திர மோடி UPI டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை முறையை விளக்குகிறார் (ANI Photo)
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By ANI

Published : August 7, 2026 at 11:12 AM IST

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டெல்லி: ரூ. 2,000-க்கும் மேலான வணிக யு.பி.ஐ (UPI) பரிவர்த்தனைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த எம்.டி.ஆர் (டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைக் கட்டணம்) கட்டுப்பாடுகள் விலக்கப்பட்டுள்ளதை ASSOCHAM (அசோச்சாம் - வணிகக் கூட்டமைப்பு) வரவேற்றுள்ளது.

மக்களவையில் ஆகஸ்ட் 4 அன்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ‘வரி மற்றும் பிற சட்டங்கள் (திருத்த) மசோதா 2026’-ஐ தாக்கல் செய்தார். இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பொருளாதாரம், உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார்.

ஆகஸ்ட் 6 அன்று மக்களவையில் எடுக்கப்பட்ட குரல் வாக்குப்பதிவு மூலமாக இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. யுபிஐ மற்றும் ரூபே கார்டுகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்றிருந்த முழுமையான தடையை இந்த மசோதா விலக்கி, அதை முடிவு செய்யும் அதிகாரத்தை ஒன்றிய அரசுக்கு வழங்குகிறது.

இந்நிலையில், இந்த மசோதா மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுடன் சட்டமாக்கப்படும். அவ்வாறு சட்டம் இயற்றப்படும் பட்சத்தில், யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று வதந்திகள் உலா வந்தன.

கட்டணம் வசூலிக்க வரம்பு

இதற்கு பதிலளித்திருக்கும் ஒன்றிய அமைச்சரவை, “தனிநபர் பரிவர்த்தனைகள், ரூபாய் 2,000-க்கும் குறைவான வணிக பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படாது. 2,000 ரூபாய்க்கும் அதிகமான வணிக பரிவத்தனைகளுக்கு டிஜிட்டல் பேமென்ட் நிறுவனங்கள் வேண்டுமென்றால் கட்டணம் வசூலித்துக்கொள்ளலாம்.

அதுவும் 0.25% முதல் 0.4% என்ற வரம்பு வரையே எம்.டி.ஆர் கட்டணம் வசூலிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று விளக்கம் அளித்திருக்கிறது.

சிறு குறு நிதி நிறுவனங்களுக்கு பயன்

ஒன்றிய அரசின் இந்த மசோதாவை பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் வரவேற்று, டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனையின் ‘புதிய காலம் இது’ என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இந்த அனுமதியால் சிறு, குறு நிதி நிறுவனங்கள் பயனடையும் என அசோச்சாம் பொதுச் செயலாளர் செளரப் சன்யால் ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.

அசோச்சாம் பொதுச் செயலாளர் செளரப் சன்யால்
அசோச்சாம் பொதுச் செயலாளர் செளரப் சன்யால் (ANI Photo)
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டெல்லியில் அசோச்சாம் நடத்தும் மூன்றாவது சர்வதேச ஃபின்டெக் நிகழ்வில் பங்கேற்ற செளரப் சன்யால் இது தொடர்பாக பேசுகையில், “பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் இன்றி மக்களுக்கு டிஜிட்டல் பேமென்ட் சேவைகள் வழங்குவதில் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு சவால்கள் இருக்காது. ஆனால், சிறு, குறு நிதி நிறுவனங்கள் இதனால் பாதிக்கப்படும்.

தற்போது அரசு கொண்டுவந்துள்ள மசோதா இந்த இன்னல்களை போக்கும். இத்தகைய சிறிய நிறுவனங்கள் பயனர்களுக்கு கூடுதல் சேவை வழங்க இந்த சிறு தொகை ஊக்கமாக இருக்கும்” என்றார்.

TAGGED:

ABOVE RS 2000 CHARGE
GPAY PHONEPAY TRANSACTION CHARGE
TAXATION OTHER LAWS AMENDMENT BILL
யுபிஐ கட்டணம்
UPI BUSINESS PAYMENT FEES

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