ETV Bharat / business

ரிலையன்ஸ் AI நிறுவனத்தில் 30 சதவீதம் பங்குகளை வாங்கும் ஃபேஸ்புக்! ரூ.855 கோடி முதலீடு செய்ய முடிவு!

வியாபாரம், தகவல் தொழில்நுட்பம், ஊடகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் கோலோச்சி வெற்றி கண்டு வரும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், தற்போது ஏ.ஐ. துறையிலும் நுழைந்துள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

ரிலையன்ஸ் நிறுவனம்
ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: ரிலையன்ஸ் சார்பில் புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள AI நிறுவனத்தில் பேஸ்புக் நிறுவனம் 30 சதவீதம் பங்குகளை வாங்கப் போவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் தற்போது செயற்கை நுண்ணறிவு எனப்படும் ஏஐ-இன் ஆதிக்கம் அபரிமிதமாக அதிகரித்து வருகிறது. எந்த துறையை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் ஏஐ-யின் பங்களிப்பு உள்ளது.

மனிதர்களை போலவே சிந்திக்கும் திறனும், பல மனிதர்கள் செய்யும் வேலையை ஒரு சில நொடிகளில் முடித்துவிடும் என்பதே ஏ.ஐ.யின் சிறப்பம்சம். இதன் காரணமாக, பல்வேறு ஐடி நிறுவனங்களும் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்து இயங்க தொடங்கி விட்டன. ஒருபுறம், ஏஐ காரணமாக பல வேலையிழப்புகள் இருந்தாலும், மறுபுறம் தொழில்துறை அசுர வளர்ச்சியை நோக்கி நகர்ந்து வருவதை கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது.

இந்த சூழலில், முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் புதிதாக ஒரு ஏஐ நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளது. 'ரிலையன்ஸ் இன்டலிஜென்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்' (REIL) என்ற பெயரிலான அந்த நிறுவனம், பல தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஏஐ சேவைகளை வழங்கவுள்ளது.

இதையும் படிங்க: பாமக செயல் தலைவராக காந்திமதி நியமனம்! மீண்டும் அதிரடி காட்டிய ராமதாஸ்!

இந்நிலையில், ரிலையன்ஸின் இந்த புதிய நிறுவனத்தில் மெட்டா நிறுவனத்துக்கு கீழ் இயங்கும் பேஸ்புக் நிறுவனம் 30 சதவீத பங்குகளை வாங்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் 70 சதவீத பங்குகளை வைத்துக் கொள்கிறது.

அது மட்டுமின்றி, ரிலையன்ஸ் இன்டலிஜென்ஸ் நிறுவனத்தில் பேஸ்புக்கும், ரிலையன்ஸும் இணைந்து ரூ.855 கோடியை முதலீடு செய்யவுள்ளன. கடந்த அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி இந்த புதிய நிறுவனத்தை ரிலையன்ஸ் தொடங்கியது. முழுக்க முழுக்க ரிலையன்ஸ் மற்றும் மெட்டா நிறுவனங்களின் நிதியை கொண்டு தொடங்கப்பட்டிருப்பதால், இந்நிறுவனங்களின் இணைவு தொடர்பாக அரசாங்கத்தின் ஒப்புதல் தேவையில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வியாபாரம், தகவல் தொழில்நுட்பம், ஊடகம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் கால் பதித்து வெற்றி கண்டு வரும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், தற்போது ஏ.ஐ. துறையிலும் நுழைந்துள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இதனால் இந்தியாவில் ஏஐ சேவைகள் அதிகரிக்கும் என்றும், பலருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் எனவும் தொழில் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதுமட்டுமின்றி, ரிலையன்ஸை முன்னுதாரணமாக கொண்டு பல ஏஐ சேவை நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தொடங்கப்படும் எனவும் நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர்.

TAGGED:

RELIANCE
FACEBOOK
ரிலையன்ஸ் ஏஐ
பேஸ்புக்
RELIANCE FACEBOOK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.