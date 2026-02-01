பட்ஜெட் 2026: 1 ரூபாயில் மத்திய அரசின் வரவும், செலவும்...

ETV Bharat / business

மத்திய அரசுக்கு கடன்கள் மூலம் அதிகபட்சமாக 24 சதவீதம் கிடைக்கிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம்
February 1, 2026

புதுடெல்லி: மத்திய அரசுக்கு கடன்கள் மூலம் 24 சதவீதமும், வருமான வரி வசூல் மூலம் 21 சதவீதமும் வருவாயாக கிடைப்பதாக மத்திய பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 - 27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். பல்வேறு துறை சார்ந்த புதிய திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார். குறிப்பாக, பட்ஜெட்டில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் தனிநபர் வருமான வரி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகளை தமது பட்ஜெட் உரையில் அவர் தெரிவித்தார்.

அவற்றில் முக்கிமாக, ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்த நிதியமைச்சர்,சாதாரண குடிமக்கள் தாக்கல் செய்யும்படி வருமான வரி தாக்கல் நடைமுறை எளிதாக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மகளிர் வழி நடத்தும் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க SHE-மார்ட் சில்லறை வியாபார கடைகள் அமைக்கப்படும். She என்ற பெயரில் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பும் இன்றைய பொது பட்ஜெட்டில் இடம் பெற்றுள்ளது.

மேலும், தமிழகம் சார்ந்த பல அறிவிப்புகளும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் அரிய கனிமவள வழித்தடம், ஆதிச்சநல்லூரில் தொல்லியல் ஆராய்ச்சி மையம் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளும் இதில் அடங்கும்.

முக்கியமாக, சென்னை - பெங்களூர், சென்னை - ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் தடம் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை நிர்மலா சீதாராமன் இன்றைய பட்ஜெட்டில் வெளியிட்டுள்ளார்.

1 ரூபாயில் வரவும், செலவும்

மேலும், இந்த பட்ஜெட்டில் 1 ரூபாயில் வரவும் செலவும் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம். அதாவது மத்திய அரசுக்கு கிடைக்கும் 1 ரூபாய் என்னென்ன வழிகளில் கிடைக்கிறது. 1 ரூபாய் எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம்.

1 ரூபாய்: மத்திய அரசுக்கு எவ்வாறு வருகிறது?

கடன்கள் 24 பைசா
வருமான வரி 21 பைசா
வரி அல்லாத வருவாய் 10 பைசா
கடன் அல்லாத முதலீட்டு வருவாய் 2 பைசா
சுங்கம் 4 பைசா
நிறுவனங்கள் வரி 18 பைசா
ஜிஎஸ்டி மற்றும் இதர வரிகள்15 பைசா
மத்திய கலால் வரி 6 பைசா

1 ரூபாயை மத்திய அரசு எவ்வாறு செலவிடுகிறது?

வட்டி20 பைசா
மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் 17 பைசா
மானியங்கள் 6 பைசா
பாதுகாப்பு 11 பைசா
வரி வருவாயில் மாநில அரசுகளுக்கு பங்கு22 பைசா
நிதி ஆணைய திட்டங்கள் 7 பைசா
மத்திய அரசு திட்டங்கள் 8 பைசா
மற்ற செலவுகள் 7 பைசா
ஓய்வூதியம் 2 பைசா

மத்திய பட்ஜெட் 2026
