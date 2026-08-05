தமிழ்நாடு அரசுக்கு 1 ரூபாய் எங்கே இருந்து வருகிறது - எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது?
தமிழ்நாடு அரசுக்கு மிகப் பெரிய நிதி ஆதாரம் என்பது மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் ஆகும். கிட்டத்தட்ட 40 சதவீதம் இதன் மூலம் அரசுக்கு கிடைக்கிறது.
Published : August 5, 2026 at 3:31 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் செலவினத்தில் உதவித்தொகை, மானியம் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் ஆகியவற்றுக்காக மட்டும் 50 சதவீதம் செலவிடப்படுவதாக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த பட்ஜெட்டிற்கு அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான முதலாவது முழுமையான திருத்தப்பட்ட பொது பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று காலை 10 மணிக்குத் தாக்கல் செய்தார்.
மாநிலத்தின் ரூ.13.18 லட்சம் கோடி ஒட்டுமொத்தக் கடன் சுமைக்கு மத்தியிலும், விளிம்புநிலை மக்கள், பெண்கள் மற்றும் மாணவர்களை குறி வைத்து பல புதிய திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், ஆண்டுக்கு 6 இலவச சிலிண்டர்கள், வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் மற்றும் அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் மகளிருக்கு இலவச பயணம் போன்ற மக்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், பட்ஜெட்டில் 1 ரூபாயில் வரவும் செலவும் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம். அதாவது தமிழ்நாடு அரசுக்கு கிடைக்கும் 1 ரூபாய் என்னென்ன வழிகளில் கிடைக்கிறது? 1 ரூபாய் எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது? என்பதை தற்போது பார்க்கலாம்.
1 ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசுக்கு எப்படி கிடைக்கிறது?
தமிழ்நாடு அரசுக்கு மிகப் பெரிய நிதி ஆதாரம் என்பது மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் ஆகும். கிட்டத்தட்ட 40 சதவீதம் இதன் மூலம் அரசுக்கு கிடைக்கிறது.
வரிசை
எண்
|வருவாய் விவரம்
|பைசா
|1.
|மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய்
|43.3
|2.
|பொதுக்கடன்
|33.1
|3.
|மத்திய வரிகளில் பங்கு
|11.9
|4.
|ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து பெறும் மானியம்
|6.3
|5.
|மாநிலத்தின் சொந்த வரி அல்லாத வருவாய்
|5.3
|6.
|கடன்களின் வசூல் மற்றும் மூலதன வரவு
|0.1
1 ரூபாயை தமிழ்நாடு அரசு எவ்வாறு செலவிடுகிறது?
தமிழ்நாடு அரசுக்கு மிகப் பெரிய செலவு என்பது உதவித்தொகை, மானியம் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது மாநிலத்தின் மொத்த செலவில் இது 50 சதவீதமாக உள்ளது.
வரிசை
எண்
|செலவு விவரம்
|பைசா
|1.
|உதவித்தொகை, மானியம்
|33.2
|2.
|அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம்
|17.3
|3.
|வட்டியாக செலுத்துவது
|15.0
|4.
|மூலதனச் செலவு
|10.9
|5.
|கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவது
|9.9
|6.
|ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வுகால பலன்கள்
|8.0
|7.
|செயல்பாடுகளும் பராமரிப்பும்
|3.8
|8.
|கடன் வழங்குவதல்
|1.9