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சம்பளதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்: பிஎஃப் உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக உயர்வு – மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

தொழிலாளர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது இந்த வரம்பு ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் - கோப்புப்படம்
மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 5:49 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்தியத் தொழிலாளர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை ஏற்று, தொழிலாளர் வைப்பு நிதி அமைப்பின் கட்டாயப் பங்களிப்புக்கான மாதாந்திர அடிப்படை சம்பள உச்சவரம்பை ரூ.15,000-லிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் இந்த முடிவின் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான நடுத்தர மற்றும் குறைந்த வருவாய் பெறும் தொழிலாளர்கள் தங்களின் எதிர்காலப் பாதுகாப்புக்கான கூடுதல் பலன்களைப் பெறவுள்ளனர்.

புதிய மாற்றத்தின் கீழ் பிஎஃப் பங்களிப்பு எவ்வாறு மாறும்?

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியரின் கட்டாய பிஎஃப் பங்களிப்புக்கான அடிப்படை சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆக உள்ளது.

ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும், ரூ.15,000 என்ற கணக்கின் கீழ் 12% தொகையான ரூ.1,800 மட்டுமே ஊழியர் பங்களிப்பாக பிடிக்கப்படும். அதே அளவிலான தொகையை (12%) நிறுவனமும் வழங்கும்.

இனி சம்பள உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தப்படுவதால், ஊழியர் மற்றும் நிறுவனத்தின் மாதாந்திரப் பங்களிப்புத் தொகை தலா ரூ.3,000 ஆக உயரும். இதன் மூலம் ஊழியர்களின் மாதாந்திர சேமிப்பு நேரடியாக அதிகரிக்கும்.

50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு

இந்தச் சம்பள உச்சவரம்பு மாற்றத்தின் மூலம், இதுவரை பிஎஃப் சமூகப் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் வராத கூடுதலாக 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புதிய ஊழியர்கள் கட்டாயப் பிஎஃப் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள். குறிப்பாக, 20-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் ரூ.15,000-க்கு மேல் சம்பளம் வாங்கியதால் பிஎஃப் கணக்கு தொடங்கப்படாமல் இருந்த பலருக்கும் இனி கட்டாயமாகப் பிஎஃப் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.

ஓய்வூதியத் தொகையில் ஏற்படும் உயர்வு

நிறுவனங்கள் வழங்கும் 12% பங்களிப்பில், 8.33% தொகை ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கும் (EPS), மீதமுள்ள 3.67% தொகை ஊழியரின் பிஎஃப் கணக்கிற்கும் (EPF) செல்கிறது. இதுவரை ரூ.15,000 உச்சவரம்பின் கீழ் அதிகபட்சமாக மாதம் ரூ.1,250 மட்டுமே ஓய்வூதியக் கணக்கிற்குச் சென்று கொண்டிருந்தது. இனி புதிய உச்சவரம்பான ரூ.25,000-ன் கீழ், மாதந்தோறும் அதிகபட்சமாக ரூ.2,082 வரையிலான தொகை ஓய்வூதியக் கணக்கில் சேரும். இதன் காரணமாக, ஊழியர்கள் தங்களின் பணி ஓய்வுக் காலத்தில் பெறும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகை தற்போது கிடைப்பதை காட்டிலும் பல மடங்கு கணிசமாக உயரும்.

12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்ட முடிவு

கடைசியாக கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டில் மாதாந்திரச் சம்பள உச்சவரம்பு ரூ.6,500-லிருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன் பிறகு கடந்த 12 ஆண்டுகளில் நாட்டின் விலைவாசி உயர்வு, பணவீக்கம் மற்றும் ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச ஊதிய அளவு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ள நிலையிலும் இந்த வரம்பு மாற்றப்படாமல் இருந்தது. தொழிலாளர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது இந்த வரம்பு ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டம் அமலுக்கு வரும் அதிகாரப்பூர்வ தேதி மற்றும் இதர ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்படவுள்ளன.

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