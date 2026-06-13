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உலகின் முதல் டிரில்லியனர்; சாதித்த எலான் மஸ்க்

எலான் மஸ்க்கின் சொத்து மதிப்பு 795 பில்லியின் டாலராக இருந்த நிலையில், ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் பொது பங்கு வெளியீட்டின் மூலம் தற்போது 1.1 டிரில்லியனை கடந்துள்ளது.

எலான் மஸ்க்
எலான் மஸ்க் (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 3:35 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் பொது பங்கு வெளியீட்டில் (ஐஓபி) புதிய சாதனை படைத்த நிலையில், உலகிலேயே முதல் டிரில்லியனர் என்ற சாதனையை எலான் மஸ்க் படைத்துள்ளார்.

ஸ்பேஸ் எக்ஸ், எக்ஸ், டெஸ்லா ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு சொந்தக்காரரான எலான் மஸ்க் உலகிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறார். நவீனத் தொழில்நுட்பத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு சாதனைகளை இவரின் நிறுவனங்கள் புரிந்து வருகிறது. குறிப்பாக ராக்கெட் தயாரிப்பு, தொலைத்தொடர்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனமான ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஸ்டார்லிங்க் மூலம் இணையச் சேவை வழங்குதல், விண்வெளி ஆய்வு, செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ஆய்வு ஆகியவற்றை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இதற்கான முதலீட்டை ஈர்க்கும் வகையில் இவரின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தை பொது பங்கு வெளியீட்டை (ஐஓபி) நேற்று அறிமுகம் செய்தார். நாஸ்டாக் பங்குச் சந்தையில் "SPCX" என்ற பெயரில் இந்நிறுவனத்தின் பங்குகள் அறிமுகப்படுத்த உடனே முதலீட்டாளர்கள் இதனை வாங்க தொடங்கினர். ஒரு பங்கின் விலை 135 டாலருக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அதிகபட்சமாக 176.50 டாலர் வரை சென்று, முதல் நாள் முடிவிலேயே 161 டாலராக நிறைவடைந்தது.

இதன் மூலம் இந்நிறுவனத்தின் மதிப்பு 2.2 டாலர் வரை, அதாவது சுமார் 23 சதவீதம் உயர்ந்ததால், ஒரு நாளில் எலான் மஸ்கின் சொத்து மதிப்பில் 180 பில்லியின் டாலர் அதிகரித்து மொத்தம் 1.1 டிரில்லியன் டாலர் ஆக உயர்ந்தது. இதன் மூலம் உலகிலேயே டிரில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்பை அடைந்த முதல் மனிதர் என்ற அந்தஸ்தை எலான் எஸ்க் பெற்றுள்ளார்.

மேலும், பொது பங்கு வெளியீட்டின் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒரே நாளில் 555.6 மில்லியன் டாலர் முதலீட்டை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் பெற்றது. கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சவுதி அராம்கோ என்ற நிறுவனம் 75 பில்லியின் டாலர் முதலீட்டை ஈர்த்த நிலையில், அந்த சாதனையை எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் முறியடித்துள்ளது.

ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் மொத்த மதிப்பில் எலான் எக்ஸ் வசம் 42 சதவீதம் இருக்கிறது. அதே நேரம் அவரின் டெஸ்லா மற்றும் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் மதிப்பைச் சேர்ந்து அவரின் சொத்து மதிப்பு 795 பில்லியின் டாலராக இருந்த நிலையில், தற்போது 1.1 டிரில்லியனை கடந்துள்ளது.

கடந்த காலங்களில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்கிய நிலையிலும், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் அதீத ஆதரவைப் பெற்றது ஆச்சரியமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அதே நேரம், பங்குகளின் மூலம் அதிகரிக்கப்பட்ட சொத்து மதிப்பு என்பது நிலையற்றது என்றும், அதனின் மதிப்பு குறைந்தால் அவரின் மொத்த சொத்து மதிப்பு மீண்டும் பில்லியனுக்கு இறங்கலாம் எனவும் பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

TAGGED:

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உலகிலேயே முதல் டிரில்லியனர்
எலான் மஸ்க்
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