இறங்குதுனு வாங்காதீங்க! பங்கு சந்தை வர்த்தகம் குறித்து எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்

இந்திய ரூபாய் மதிப்பும், வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு ரூ.92.33 ஆக குறைந்து பங்கு சந்தையை வெகுவாக பாதித்திருக்கிறது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ANI Photo)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 9, 2026 at 2:12 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 2:24 PM IST

By செளரப் சுக்லா

புதுடெல்லி: விடுமுறை தினங்களுக்கு பின் இன்று காலை தொடங்கிய இந்திய பங்குச் சந்தை கடும் சரிவை சந்தித்தது.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியதற்கு, பதிலடியாக வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை குறி வைத்து ஈரான் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. மேலும், கச்சா எண்ணெய் கிடங்குகள் மீது ட்ரோன் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. இதன் விளைவாக, கத்தார், சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளில் உள்ள எண்ணெய் உற்பத்தி நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.

இவை உலக வர்த்தகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், இன்றைய தினம் இந்திய பங்குச் சந்தைகளிலும் எதிரொலித்தது. காலை 10:45 மணியளவில் மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடு சென்செக்ஸ் 2,130 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி அடைந்து (சுமார் 3% சரிவு), தேசியப் பங்குச் சந்தை குறியீடு நிஃப்டி 677 புள்ளிகள் சரிந்தும் வர்த்தகமானது.

இந்த நிலையில், இதன் தாக்கம் சாதாரண மக்கள் மீது விரைவில் எதிரொலிக்கும் என பங்குச் சந்தை நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். பொதுவாக, ஒரு பங்கின் விலை குறையும் போது, அதில் முதலீடு செய்து, விலையேற்றம் காணும் போது விற்பனை செய்யலாம் என்ற உக்தியை பங்கு சந்தை முதலீட்டாளர்கள் கையாண்டு வருகின்றனர். இந்த சூழலில் அந்த உக்தியை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டாம் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

குறுகிய காலத்தில் ஏற்படும் பங்குச் சந்தை சரிவுகளில் இது சாத்தியமாக இருக்கும் என்று கருதும் பங்குச் சந்தை நிபுணர்கள், தற்போது நிலவும் சூழல் அது போல் இல்லை என கூறுகின்றனர். வெளிநாடுகளை சூழ்ந்துள்ள போர் பதற்றம், அதனால் ஏற்பட்டிருக்கும் வர்த்தக முடக்கம் ஆகியவை, இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளை மேலும் பாதிக்கக் கூடும் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர்.

இன்றைய வர்த்தகத்தில், மும்பைப் பங்குச் சந்தையின் சுமார் 75% பங்குகள் சிவப்பு நிறத்தில் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. 200-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகள், அவற்றின் குறைவான விலையைத் தொட்டுள்ளன. அதாவது, ஒரு நாளில் அந்தப் பங்குகள் இறங்கக் கூடிய அதிகபட்ச அளவை எட்டியதால், அவற்றின் மீதான வர்த்தகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 728 பங்குகள் ஒரு வருட (52 weeks low) குறைந்தபட்ச விலையை எட்டியுள்ளன என்பது, சந்தையின் மோசமான போக்கை தீவிரமாக உணர்த்தியுள்ளது. இந்திய ரூபாய் மதிப்பும், வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு ரூ. 92.33 ஆகக் குறைந்தது சந்தையை பாதித்திருக்கிறது.

பங்குச் சந்தையின் இந்த திடீர் சரிவால், முதலீட்டாளர்களுக்கு சுமார் 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதல் 13.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது போன்ற நேரங்களில் பங்குச் சந்தை எதிர்மறையாக செயல்படுகின்றன என அம்பரீஷ் பாலிகா என்ற பங்கு சந்தை நிபுணர், ஈடிவி பாரத்திடம் தெரிவித்தார். இவர், முதலீட்டாளர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை உருவாகியுள்ளதாகக் கூறினார்.

அரபு நாடுகளில் உள்ள கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவதை சுட்டிக் காட்டும் அம்பரீஷ், அது ராணுவ நிலைகள் மீதான தாக்குதல் போக்கை மாற்றி, மக்களின் அன்றாட சேவைகள் மீது நடத்தப்படுவதாக தெரிவித்தார்.

மேலும், “பொதுமக்களின் வாழ்க்கைக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் போது, அது இயல்பாகவே முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் நிலையற்ற தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த பதற்றம், அவர்களை சந்தையில் முதலீடு செய்திருக்கும் பங்குகளில் இருந்து வெளியேற தூண்டுகிறது” என்று அம்பரீஷ் கருதுகிறார்.

இந்த சூழலில், எந்த இடத்தில் இருந்து பங்குகளை வாங்க வேண்டும்?, அதன் சரியான வாங்கும் விலை எது? என்பதை நம்மால் தீர்மானிக்க முடியாது என்று அம்பரீஷ் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார். இது, சந்தையின் சரிவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதை உணர்த்தி இருக்கிறது.

அமைதியாக காத்திருப்பது நல்லது

சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகம் சற்று மேல்நோக்கி சீராக இருந்து வருகிறது. அதிக தேவை இருப்பதால், அதன் விலை அதிகமாகி வர்த்தகமாகிறது என்கிறார் அம்பரீஷ். இந்த நேரத்தில் முதலீடுகளை குறைத்து, சந்தையின் போக்கை நிதானமாக கவனிப்பதே சிறந்தது என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

அம்பரீஷ் மேலும் கூறுகையில், “கடந்த வாரத்தில் இருந்தே சந்தையின் போக்கை கவனித்து வருகிறேன். ஆனால், பங்குகளை வாங்கும் சிறந்த விலை எது? என்பதை நிர்ணயம் செய்ய முடியவில்லை. இதே நிலை, இன்னும் சில வாரங்கள் தொடர வாய்ப்பிருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 6) சென்செக்ஸ் 78,918 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 24,450 புள்ளிகளுடனும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன. இன்று பகல் 1:40 நிலவரப்படி, சென்செக்ஸ் 1,735 புள்ளிகள் சரிவுடன் (-2.2%) 77,183 ஆகவும், நிஃப்டி 542 புள்ளிகள் சரிவுடன் (-2.22%) 23,904 ஆகவும் வர்த்தகாகி வருகின்றன.

Last Updated : March 9, 2026 at 2:24 PM IST

MARKET CRASH
SENSEX NIFTY
IRAN WAR IMPACT
பங்குச்சந்தை
STOCK MARKET ADVISE

