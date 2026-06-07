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வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு

ஜூன் 01-ல் வணிக பயன்பாட்டிற்கான கேஸ் சிலிண்டரின் விலை ரூபாய் 46 உயர்ந்து ரூபாய் 3,283- க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 7:21 AM IST

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சென்னை: வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 29 உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் இல்லத்தரசிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

மேற்காசியவில் நிலவும் போர் காரணமாக உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகம் தடைப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சர்வதேச அளவில் எரிபொருட்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. எண்ணெய் வளங்கள் மிகுந்த ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலும் பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி விலை உயர்ந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், உள்நாட்டில் எரிபொருள் பற்றாக்குறையைத் தடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, உள்நாட்டில் எல்பிஜி கேஸ் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுப்போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துமாறு பொதுமக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

அதேபோல், வெனிசுலா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி கண்டெய்னர் இந்தியாவை நோக்கி தொடர்ந்து வருகின்றனர். எனினும், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு காரணமாக, இந்தியாவிலும் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர், வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், இந்தியாவில் 14.2 கிலோ எடைக் கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையை ரூபாய் 29 உயர்த்தி பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளனர். இந்த விலை உயர்வு இன்று (ஜூன் 07) முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் 14.2 கிலோ எடைக் கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 928.50- லிருந்து ரூபாய் 957.50- க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த மார்ச் 07- ஆம் தேதி வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 60 உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு தற்போது ரூபாய் 29 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

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டெல்லியில் 14.2 கிலோ எடைக்கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 913-லிருந்து ரூபாய் 942 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, ஜூன் 01- ஆம் தேதி வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டரின் விலையை ரூபாய் 46 உயர்த்தப்பட்டு ரூபாய் 3,283- க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

DOMESTIC COOKING GAS CYLINDER
PRICES HIKED
OIL COMPANIES
INDIA
WEST ASIA CONFLICT

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