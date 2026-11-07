தீபாவளி பண்டிகை: கண்கவர் பட்டாசுகளால் சிவகாசியில் களைகட்டிய விற்பனை!
பட்டாம்பூச்சி, யானை, பென்குவின், சிங்கம், புலி, கரடி, குங்பூ பாண்டா, பவர் ரேஞ்சர்ஸ், ரேஸ் கார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் பேன்சி ரக பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது.
Published : November 7, 2026 at 3:28 PM IST
- BY எம். செந்தில் குமார்
விருதுநகர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கண்களை கவரும் பட்டாசுகளால் சிவகாசியில் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
சிவகாசி பகுதிகளில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் அனுமதி பெற்று 1,100-க்கும் அதிகமான பட்டாசு ஆலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இங்கு தொடக்க காலத்தில் சங்கு சக்கரம், ஓலை வெடி, மத்தாப்பு, சாட்டை ரக பட்டாசுகள் தான் 100 சதவீதம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. ஆனால் தற்போது இரவில் பல வண்ணங்களில் ஒளிரும் வகையிலும், வானில் 100 அடி உயரம் வரை சென்று வெடிக்கும் வகையிலும், பேன்சி ரக பட்டாசுகள் தான் 80 சதவீதத்திற்கும் மேல் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
புதிய பேன்சி ரக பட்டாசுகள்
சிவகாசியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பட்டாசுகளில் 10 சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலும், 90 சதவீதம் பிற மாநிலங்களிலும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. சிவகாசி பட்டாசு ஆலைகளில் ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரை வடமாநில பண்டிகை மற்றும் திருவிழாக்களை குறிவைத்து உற்பத்தி நடைபெறும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் தீபாவளி சீசன் விற்பனைக்காக பிரத்யேக பட்டாசு உற்பத்தி நடைபெறும். அப்போது தான் சிறுவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் விரும்பும் வகை வகையான பட்டாசுகள் மற்றும் புதிய ரக பேன்சி ரக பட்டாசுகள் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
ஆனால் இந்த ஆண்டு அதிக எண்ணிக்கையிலான பட்டாசு ஆலைகள் மீது நடவடிக்கை, தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளுக்கு உரிமம் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம், அதிகாரிகள் ஆய்வு உட்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளால் மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் பட்டாசு உற்பத்தி சற்று முடங்கியது.
இதனால் கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு 40 சதவீதம் வரை பட்டாசு உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. புதிய ரக பட்டாசுகளை பொருத்தவரையில் கூடுதல் நேரம் ஆகும் என்பதால் இந்த ஆண்டு பெரிய அளவில் புதிய ரகங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவில்லை. இந்நிலையில் வழக்கமான பேன்சி ரக பட்டாசுகள் பல்வேறு கார்ட்டூன் வடிவங்களில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆண்டு அரசியல் பட்டாசுகள்
இந்த ஆண்டு தாமரை, விசில், குக்கர் சின்னங்கள் வடிவிலும், ராணுவ பீரங்கி, குல்பி ஐஸ், வாத்து, பட்டாம்பூச்சி, யானை, பெங்குவின், சிங்கம், புலி, கரடி, நரி, குங்பூ பாண்டா, குரங்கு, ஆங்கிரி பேர்டு, பவர் ரேஞ்சர்ஸ், ரேஸ் கார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் பேன்சி ரக பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. இவ்வகை கார்ட்டூன் வடிவ பட்டாசுகள் குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்களை அதிகம் கவர்ந்துள்ளது.
தாமரை வடிவிலான பட்டாசுகளை பற்ற வைக்கும் பொழுது அது தரையில் இருந்து மேலே சென்று வானவில் போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்கும். அதேபோல் விசில் பட்டாசை பற்ற வைத்தவுடன் தீப்பொறி கிளம்பி விசில் சப்தத்துடன் உயரே செல்லும். குக்கர் பட்டாசை பற்ற வைத்தவுடன் குக்கரில் விசில் அடிப்பது போன்று சத்தத்துடன் தீப்பொறியாக வரும். இதேபோன்று மேலும் குழந்தைகளை கவரும் விதமாக ஏராளமான பட்டாசுகளும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது.
பட்டாசு காம்போ பேக்
மேலும் வாடிக்கையாளர்களை கவரும் விதமாக ஒரு குடும்பத்திற்கு பட்ஜெட்டிற்கு தேவையான பட்டாசுகளை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக 3,000 ரூபாய் காம்போ பேக், 5,000 ரூபாய் காம்போ பேக், பத்தாயிரம் ரூபாய் காம்போ பேக் என இந்த ஆண்டு புதுவிதமாக ஏராளமான பட்டாசு கடைகளில் அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.
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ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையான பட்டாசுகள் அனைத்துமே சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வெடிக்கக் கூடிய அனைத்து விதமான வெடிகளும் இதில் இருக்கும் என்று பட்டாசு கடை விற்பனையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஏராளமான தங்களுக்கு தேவையான பட்டாசுகளை தேடித்தேடி எடுப்பதற்கு பதிலாக இதுபோன்ற காம்போ பேக் ஆர்டர்கள் அதிகம் வருவதாகவும் பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
சிறு பட்டாசான சீனி வெடிகள் தொடங்கி லட்சுமி வெடி, சாட்டை, ராக்கெட், அணுகுண்டு, பேன்சி வெடிகள், ஷார்ட் வெடிகள், இரவு நேரத்தில் குழந்தைகள் வெடித்து மகிழும் கலர் கம்பி மத்தாப்புகள், சரவெடிகள், கலர் கலரான பல்வேறு விதங்களில் வரக்கூடிய வெடிகள்,மயில் வடிவிலான வெடிகள், பொம்மை வெடிகள், கார் வடிவிலான வெடிகள் என பல்வேறு வடிவில் இந்த காம்போ பேக்கில் இடம்பெறும் என்றும் விற்பனையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.