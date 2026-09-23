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கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி விற்பனை தொடக்கம்: 30% சலுகை; ரூ. 75.05 லட்சம் இலக்கு

நெசவாளர்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கைத்தறி ஆடைகள், பருத்தி சேலைகள், வேஷ்டிகள், பாரம்பரிய பருத்தி வகைகள் உள்ளிட்டவை இந்த கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிலையத்தில் தீபாவளி விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தேனி கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி விற்பனை தொடக்கம்
தேனி கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி விற்பனை தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 2:44 PM IST

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தேனி: கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் இந்த ஆண்டுக்கான தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்திநாதன் இன்று (செப்டம்பர் 23) தொடங்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாட்டு நெசவாளர்களிடம் இருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்படும் பட்டுப்புடவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கைத்தறி மற்றும் ஜவுளி ரகங்கள் கோ - ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. நாடு முழுவதும் மொத்தம் 145 கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

அதில் பெரும்பான்மையாக தமிழ்நாட்டில் 100-க்கும் மேற்பட்ட விற்பனை நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தேனி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, தேனி பழைய பேருந்து நிலையம் மற்றும் பெரியகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த விற்பனை நிலையங்களில் இந்த ஆண்டுக்கான தீபாவளி விற்பனை இன்று தொடங்கப்பட்டது. இதற்காக தேனி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே செயல்படும் கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்திற்கு தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்திநாதன் வருகை தந்து குத்துவிளக்கேற்றி தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் கைத்தறி பட்டு மற்றும் ஆடை ரகங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டறிந்து பார்வையிட்டார். நெசவாளர்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கைத்தறி ஆடைகள், பருத்தி சேலைகள், வேஷ்டிகள், பாரம்பரிய பருத்தி வகைகள் உள்ளிட்டவை இந்த கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிலையத்தில் தீபாவளி விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

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மேலும் கைத்தறி ரகங்களின் விற்பனையை அதிகரிக்க 30 சதவீதம் சிறப்புத் தள்ளுபடிகளில் தற்போது கோ - ஆப்டெக்ஸ் நிலையங்களில் விற்பனை நடைபெறுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேனி மாவட்டத்திலுள்ள இரண்டு கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையங்களிலும் கடந்தாண்டு தீபாவளி விற்பனை 61 லட்சமாக இருந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு 75.05 லட்சம் ரூபாய் விற்பனை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்திநாதன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பொதுமக்கள் கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையங்களின் ஆடைகளை ஆன்லைன் வாயிலாக கோ-ஆப்டெக்ஸ் இணையதளத்தின் மூலம் வாங்கிக் கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சலுகைகள் இருக்கும்வரை மட்டுமே தள்ளுபடி விலையில் கோ-ஆப்டெக்ஸ் பொருள்களை வாங்க முடியும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம்.

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