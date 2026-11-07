ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால் மந்தமான தீபாவளி விற்பனை: திண்டுக்கல்லில் வெறிச்சோடிய கடைவீதிகள்
தீபாவளி பண்டிக்கை விற்பனைக்காக ஏராளமான பொருட்களை வாங்கி இருப்பு வைத்துள்ள வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த விற்பனை நடைபெறாததால் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
Published : November 7, 2026 at 10:01 AM IST
திண்டுக்கல்: ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால், தீபாவளி விற்பனை இன்றி திண்டுக்கல் கடைவீதிகள் வெறியோடி காணப்படுவதால் வியாபாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே, புத்தாடைகள், பட்டாசுகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்காக கடைவீதிகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதுவது வழக்கம். இது போன்ற பண்டிகை காலத்தில் பொதுமக்கள் நேரடியாக கடைகளுக்குச் சென்று பொருட்களைத் தேர்வு செய்து வாங்குவது வழக்கமாக இருந்து வந்தது.
இதனால் பண்டிகைக் காலங்களில் கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும். ஆனால், தற்போது செல்போன் மூலமாகவே வீட்டில் இருந்தபடி பொருட்களைத் தேர்வு செய்து ஆர்டர் செய்யும் ஆன்லைன் வர்த்தகம் பொதுமக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. பல்வேறு சலுகைகள், தள்ளுபடிகள் மற்றும் வீட்டு வாசலுக்கே பொருட்கள் கிடைக்கும் வசதி காரணமாக பொதுமக்கள் ஆன்லைன் விற்பனையை அதிகம் நாடி வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக நேரடி விற்பனை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு, தீபாவளி விற்பனையை நம்பியுள்ள சிறு மற்றும் நடுத்தர வியாபாரிகள் பெரும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். திண்டுக்கல் பஜார் தெரு உள்ளிட்ட முக்கிய வணிகப் பகுதிகளில் வழக்கமாக தீபாவளி நேரத்தில் காணப்படும் மக்கள் கூட்டம் இல்லாமல், கடைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன.
விற்பனைக்காக ஏராளமான பொருட்களை வாங்கி இருப்பு வைத்துள்ள வியாபாரிகள், எதிர்பார்த்த விற்பனை நடைபெறாததால் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர். ஆனலைன் வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சி ஒருபுறம் இருந்தாலும், உள்ளூர் வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க பொதுமக்கள் நேரடியாக கடைகளுக்கு வந்து பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்பதே வியாபாரிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
இது குறித்து சாலையோர வியாபாரி ஆனந்தன் கூறுகையில், “தீபாவளியை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் விற்பனை அதிகரித்து காணப்படும். ஆனால், இந்த வருடம் பொதுமக்களின் கூட்டம் குறைவாகவே காணப்படுகிறது. பொதுமக்கள் அனைவரும் ஆன்லைன் மூலம், தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை ஆர்டர் செய்து கொள்கிறார்கள். இதனால், சாலையோர வியாபாரிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்” என்றார்.
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திண்டுக்கல் கடைவீதிக்கு வந்த விஜய் என்பவர் கூறுகையில், “கடந்த வருடம் தீபாவளி பண்டிகையின் போது நகரக் கூட முடியாத அளவிற்கு கூட்டம் இருந்தது. ஆனால், இந்த வருடம் மக்கள் கூட்டமே இல்லாமல், வெறியோடி காணப்படுகிறது. இதற்கு மழை தான் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. அப்படியென்றால், கடந்த வாரங்களிலும் மழை இருந்தது. ஆனால், இதற்கு மழையை தாண்டிய முக்கிய காரணம், ஆன்லைன் வர்த்தகம் தான். இதனால் பெரிதும் கடை வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்று கூறினார்.