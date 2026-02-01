மத்திய பட்ஜெட் 2026: எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு நிதி?
குறைந்தபட்சமாக வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 1, 2026 at 1:18 PM IST
புதுடெல்லி: 2026-2027-ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் அதிகபட்சமாக போக்குவரத்து துறைக்கு ரூ.5.98 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.
மேலும், துறைவாரியாக நிதி ஒதுக்கீடுகளையும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார். அதன்படி, இந்த பட்ஜெட்டில் அதிகபட்சமாக போக்குவரத்து துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது போக்குவரத்துத் துறைக்கு ரூ.5,98,520 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சமாக வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026-2027-ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டதை தற்போது பார்க்கலாம்...
வரிசை
எண்
|அமைச்சகம்
நிதி ஒதுக்கீடு
(ரூபாய் கோடியில்)
|1.
|போக்குவரத்து
|5,98,520
|2.
|பாதுகாப்பு
|5,94,585
|3.
|ஊரக வளர்ச்சி
|2,73,108
|4.
|உள்துறை அமைச்சகம்
|2,55,234
|5.
வேளாண்மை மற்றும்
சார்பு துறைகள்
|1,62,671
|6.
|கல்வி
|1,39,289
|7.
|எரிசக்தி
|1,09,029
|8.
|சுகாதாரம்
|1,04,599
|9.
|நகர்ப்புற வளர்ச்சி
|85,522
|10.
தகவல் தொழில்நுட்பம்,
தொலை தொடர்பு
|74,560
|11.
|வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்
|70,296
|12.
|சமூக நலன்
|62,362
|13.
|அறிவியல் தொழில்நுட்பம்
|55,756
|14.
|வரி நிர்வாகம்
|45,500
|15.
|வெளியுறவு விவகாரம்
|22,119
|16.
|நிதி அமைச்சகம்
|20,649
|17.
வடகிழக்கு மாநிலங்களின்
வளர்ச்சித் திட்டங்கள்
|6,812
இந்த பட்ஜெட்டில், மருந்து உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் பயோ பார்மா சக்தி திட்டத்துக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ரூ.40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, புதிய மெகா ஜவுளி பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட பல அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
குறிப்பாக, தமிழகம் தொடர்பான பல அறிவிப்புகளும் பட்ஜெட்டில் வெளியாகியுள்ளன. சென்னை - ஹைதராபாத், சென்னை - பெங்களூரு இடையே விரைவு ரயில் வழித்தடம், ஆதிச்சநல்லூரில் தொல்லியல் கலாச்சார மையம், பழவேற்காடு பறவை சரணாலயம் மேம்பாடு உள்ளிட்ட திட்டங்களை நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.
உள்நாட்டிலேயே கனிமள உற்பத்தியை பெருக்கும் வகையிலான முக்கியமான அறிவிப்பை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, கனிமவளங்கள் நிறைந்த மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கேரளா, ஒடிசா, ஆந்திராவில் அரிய கனிமவள மண்டலங்கள் (Rare Earth Corridors) அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தற்போது வரை கனிம வளங்களுக்காக சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளையே இந்தியா சார்ந்துள்ளது. ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் முதல் போர் விமானங்கள் தயாரிப்பு வரை பல கனிமங்களுக்காக நாம் வெளிநாடுகளையே சார்ந்திருக்கிறோம். எனவே, எலக்ட்ரானிக் உற்பத்தி சார்ந்த கனிம வளங்களை வாங்குவதற்கு பல லட்சம் கோடி ரூபாய் பணத்தை இந்தியா செலவிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், தற்போது இந்த அறிவிப்பின் மூலமாக முக்கிய கனிமங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்து, நம்மால் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.