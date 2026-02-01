மத்திய பட்ஜெட் 2026: பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ.7.8 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு!
பாதுகாப்பு துறையில் ஓய்வூதியங்களுக்கான ஒதுக்கீடு 6.53 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.1.71 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
டெல்லி: 2026-27 ஆம் ஆண்டு மத்திய பெட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ.7.8 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.
2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தொடர்ந்து, 9ஆவது முறையாக நாடாளுமன்றத்தில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்தார். இந்நிலையில், நாட்டின் மிக முக்கிய துறையான பாதுகாப்பு துறைக்கு நடப்பாண்டில் ரூ.7.8 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அவர் அறிவித்தார்.
அதன்படி, 2026-27 ஆம் ஆண்டு மத்திய பெட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ.7.8 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்புப் படைகளை நவீனமயமாக்க ரூ.2.19 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது கடந்தாண்டு ரூ.1.8 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. இந்தாண்டு 21.84 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
அதே போல, போர் விமானங்கள் மற்றும் என்ஜின்களுக்கான மூலதன செலவினங்களுக்கு ரூ.63,733 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கூடுதலாக, பாதுகாப்பு சேவைகளின் கீழ் (Defence Service) பராமரிப்பு, வெடிமருந்துகள், எரிபொருள், துணை ஊழியர்களின் சம்பளம், பழுதுபார்ப்பு உள்ளிட்ட அன்றாட செலவுகளுக்கு ரூ.3,65,478 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.3,11,732 கோடியாக இருந்தது. இந்தாண்டு 17.24 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது.
குறிப்பாக, பாதுகாப்பு துறையில் ஓய்வூதியங்களுக்கான ஒதுக்கீடு 6.53 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.1.71 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக இந்த பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ.2.19 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த நிதியானது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 11 சதவீதமாகும். பாதுகாப்பு துறைக்கான மொத்த பட்ஜெட்டானது இந்த முறை 8 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
அதே போல, பாதுகாப்புத் துறையில் பழுதுபார்ப்பு அல்லது மாற்றியமைக்கும் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் விமானங்களின் பாகங்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் மூலப்பொருட்களுக்கான அடிப்படை சுங்க வரிகளும் தள்ளுபடி செய்வதாக நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது உரையில் அறிவித்தார்.
மேலும், 2025 -26 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ.6.81 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.