மத்திய பட்ஜெட் 2026: ஆதிச்சநல்லூரில் கலாசார மையம் - சுற்றுலாத்துறைக்கான அறிவிப்புகள்!
இந்தியர்களுக்கான சர்வதேச பயண திட்டத்தை குறைந்த செலவில் வழங்குவது குறித்தும் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை நிதியமைச்சர் வெளியிட்டார்.
Published : February 1, 2026 at 5:01 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டின் ஆதிச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட 15 தொல்பொருள் தளங்களில் கலாசார மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று பட்ஜெட் உரையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 - 27 மத்திய பட்ஜெட்டுக்கான உரையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுற்றுலா துறைக்கான பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
அப்போது அவர், தற்போதுள்ள ஹோட்டல் மேனேஜ்மேண்ட் மற்றும் கேட்டரிங் தொழில்நுட்பத்திற்கான தேசிய கவுன்சிலை மேம்படுத்தும் விதமாக, தேசிய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனம் (National Institute of Hospitality) அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார்.
மேலும், பல முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களில் சுற்றுலா வழிக்காட்டிகளை உருவாக்க புதிய திட்டம் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. அதன்படி, புகழ் பெற்ற 20 சுற்றுலா தலங்களில் 10,000 வழிகாட்டிகளுக்கு உலகத்தரத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இது கல்வித்துறை, தொழில்துறை மற்றும் அரசுக்கு இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படும் என்றார்.
உலகத் தரத்தில் மலையேற்ற பாதைகள்
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு உலகத் தரத்தில் மலையேற்ற அனுபவங்களை வழங்க மலைப் பாதைகள் அமைக்கப்படும் எனவும் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இமாச்சலப் பிரதேசம், உத்தரகண்ட் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களிலும், கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள அரக்கு பள்ளத்தாக்கு மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள பொதிகை மலை உள்ளிட்ட இடங்களில் மலையேற்ற சுற்றுலா தலங்கள் அமைக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல, சாகச சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் வகையில், ஒடிசா, கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பறவைகளைப் பார்க்கும் மலையேற்றப் பாதைகள் அமைக்கப்படும் எனவும் நிதியமைச்சர் அறிவித்தார்.
கலாசார மையமாக மாறும் தொல்பொருள் தலங்கள்
தமிழ்நாட்டின் ஆதிச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட 15 தொல்பொருள் தலங்களில் கலாசார மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் பட்ஜெட் உரையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியர்களுக்கான சர்வதேச பயண திட்டத்தை மலிவு விலையில் வழங்குவது குறித்தும் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை நிதியமைச்சர் வெளியிட்டார். அதன்படி, சர்வதேச சுற்றுலா திட்டங்களுக்கான தற்போதுள்ள 5% மற்றும் 20% வரி விகிதங்களில் இருந்து குறைந்தபட்சம் நிலையான 2% ஆகக் குறைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிவேக ரயில் பாதைகள்
சென்னை உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே ஏழு அதிவேக ரயில் வழித்தடங்கள் உருவாக்கப்படும். இந்த அதிவேக வழித்தடங்கள், மும்பை - புனே, ஹைதராபாத் - புனே, ஹைதராபாத் - பெங்களூரு, ஹைதராபாத் - சென்னை, சென்னை - பெங்களூரு, டெல்லி - வாரணாசி, வாரணாசி - சிலிகுரி ஆகியவற்றை இணைக்கும்.
மண்டல மருத்துவ சுற்றுலா மையங்கள்
தனியாருடன் இணைந்து 5 மண்டல மருத்துவ மையங்கள் நிறுவப்படும் என்று நிதியமைச்சர் அறிவித்தார். இந்த மையங்கள் மருத்துவம், கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி வசதிகளை இணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த சுகாதார வளாகங்களாக செயல்படும் என்றும் இதில் மருத்துவ சுற்றுலா வசதி மையங்கள், நோயறிதல் மையம், நோய்க்கு பிந்தைய பராமரிப்பு மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான உள்கட்டமைப்புகள் கொண்டவையாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.