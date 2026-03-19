ETV Bharat / business

கச்சா எண்ணெய் சந்தையை திணறடிக்கும் ஈரானின் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் - பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Nitin Lawate/IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: இந்திய கமாடிட்டி சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை 1.68 விழுக்காடு உயர்வுடன் 9,352 புள்ளிகளை தொட்டு வர்த்தகமானது.

உலகளவில் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலையும் பீப்பாய்க்கு 112.17 டாலர் எனும் 4 விழுக்காடு உயர்வுடன் காணப்பட்டது. மறுபுறம் சென்செக்ஸ் 1,787 புள்ளிகளை இழந்தும், நிஃப்டி 545 புள்ளிகள் சரிவுடனும் வர்த்தகமானது.

இன்றைய வர்த்தக நாள் தொடக்கத்தில் இந்த மிகப்பெரும் சரிவு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஈரான் எரிவாயு தளங்கள் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலும், அதற்கு பதிலடியாக மத்திய கிழக்கின் கத்தாரில் உள்ள எரிவாயு நிலையங்கள் மீது ஈரான் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை வீசியதும் சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உலகின் மிகப்பெரிய திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (LNG) நிலையங்களில் ஒன்றான கத்தாரின் ராஸ் லஃபானை ஈரான் தாக்கியுள்ளது. கத்தாரின் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இந்த தாக்குதலை உறுதி செய்துள்ளது. அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “ஈரானிலிருந்து ஏவப்பட்ட பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளால் ராஸ் லஃபான் பெரும் சேதம் அடைந்துள்ளது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பால்டிமோரில் உள்ள ஒரு கச்சா எண்ணெய் சேமிப்புத் தொட்டி
பால்டிமோரில் உள்ள ஒரு கச்சா எண்ணெய் சேமிப்புத் தொட்டி (AP Photo)

கடந்த 12 மணி நேரத்தில் ராஸ் லஃபானில் ஈரான் இரண்டு முறை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. இது, உலகின் முக்கிய எரிசக்தி சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.

இதன் தாக்கம் இன்றைய வர்த்தக நாள் தொடக்கத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தையை வெகுவாக பாதித்தது. போர் நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் எரிசக்தி பற்றாகுறையை கருத்தில் கொண்டு, முதலீட்டாளர்கள் அதிகபடியான பங்குகளை விற்றதும், சந்தையின் சரிவுக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.

போர் தொடங்கிய பிப்ரவரி 28 காலகட்டத்தில், ஒரு பீப்பாய் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை சுமார் 77 டாலர்களில் வர்த்தகமானது. ஆனால், அது இப்போது புதிய உச்சத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இந்த விலையேற்றம் ஆசிய நாடுகளை கடுமையான நெருக்கடிக்கு தள்ளும் என நிபுணர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

கச்சா எண்ணெய் வணிகத்தில் தடை ஏற்படும்போது, அது மறைமுகமாக அனைத்து துறைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், பெட்ரோல், டீசல், காஸ் விலை ஏறினால், அன்றாட வாழ்வின் அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலையும் அதிகளவில் உயரும். முறையே, நிறுவனங்களுக்கு நிதிப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு, பெரும் வேலையிழப்புகள் ஏற்படும்.

இந்த நிலை மாற வேண்டும் என்றால், போர் நிறுத்தம் ஒன்றே நம் முன்னால் இருக்கும் ஒரே வழியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வாலும், அதன் தேவை அதிகரித்ததாலும், மும்பைப் பங்குச்சந்தை குறியீட்டு சென்செக்ஸ் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஓ.என்.ஜி.சி, ஆயில் இந்தியா, கோல் இந்தியா, டாடா பவர், ஜே.எஸ்.டபுள்யூ எனர்ஜி போன்ற பெரும்பாலான எனர்ஜி துறை பங்குகளின் விலை மட்டுமே லாபத்தில் வர்த்தகமானது.

முறையே, ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ், எடெர்னல், என்.பி.சி.சி, வோல்டாஸ், இந்துஸ்தான் சிங்க் ஆகிய பங்குகளின் விலை கடும் சரிவை சந்தித்தன. இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் சரிவின் பாதையிலேயே உள்ளது. பண சந்தையில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.93.31 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

BRENT CRUDE
IRAN WAR
ISRAEL
இந்திய பங்குச்சந்தை
INDIAN STOCK MARKET UPDATE IN TAMIL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.