வரலாறு காணாத உச்சத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை: 10,600-ஐ தொட்டு படபடப்பை கிளப்பியது ஏன்?

கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்கள் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (AP Photo/Damian Dovarganes)
Published : March 9, 2026 at 7:22 PM IST

By நீத்தா கோல்ஹட்கர்

மும்பை: வளைகுடா நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் 10 நாட்களை கடந்த நிலையில், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய் 117 அமெரிக்க டாலர்களை தொட்டு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

1973 ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் நடந்த இஸ்ரேல்-அரபிகள் இடையிலான போரின் போது கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் உயர்வை தற்போதைய காலகட்டம் நினைவுகூர்வதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோட்டக் செக்யூரிட்டீஸ் நிறுவன குழுமத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிரிவு தலைவர் அனிந்தியா பானர்ஜி நம்மிடம் பேசுகையில், “இது நாங்கள் காணும் மிகவும் வித்தியாசமான சூழ்நிலை. கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்கள் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. 1970-க்குப் பின் இதுபோன்று விலை உயர்வை நாங்கள் பார்த்ததில்லை” என்று தெரிவித்தார்.

இந்திய பொருள் வணிக சந்தையான எம்.சி.எக்ஸில் (கமாடிட்டி) கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 6) 8,363 ரூபாயாக நிறைவுற்ற கச்சா எண்ணெய்யின் வர்த்தகம், இன்றைய நாள் தொடக்கத்தில், காலை 10:50 மணியளவில் சுமார் 10,500 ரூபாய் மதிப்பில் வர்த்தகமானது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

உலகளாவிய வர்த்தகத்தில், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 60 டாலராக இருந்தது. ஈரான் மீதான அமெரிக்க - இஸ்ரேல் தாக்குதலுக்கு முந்தைய நாள், பிப்ரவரி 27 அன்று, கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய் 71 டாலராக ஆக இருந்தது.

ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடிய பிறகு, மார்ச் 6 அன்று பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 77 டாலரில் இருந்து 92 டாலராக ஆக உயர்ந்தது. இந்நிலையில் தான் இன்றைய வர்த்தக நாள் தொடக்கத்தில் 112 டாலர் ஆகவும் உயர்ந்து வர்த்தகமானது.

அனிந்தியா மேலும் கூறுகையில், “கடந்த 2022-ல் ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் நடைபெற்று கொண்டிருந்த கால கட்டத்தில் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் 125 டாலர் வரை வர்த்தகமானது. ஆனால், அது ஒரு நிலையான ஏற்றம் ஆக இருக்கவில்லை. வெகுவிரைவில், கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி அதிகரித்த நிலையில், எண்ணெய் விலை சர்வதேச சந்தையில் சீரானது. ஆனால், தற்போதைய நிலைமை அவ்வாறு இல்லை” என்று தெரிவித்தார்.

