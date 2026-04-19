அட்சய திருதியை முன்னிட்டு சென்னை நகைக்கடைகளில் குவிந்த மக்கள் கூட்டம்

தங்கம் விலை ஒரு கிராம் 14 ஆயிரத்து 360 ரூபாய்க்கும், வெள்ளி விலை கிராம் ஒன்றிற்கு 280 ரூபாய்க்கும் விற்பனைச் செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தை ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 4:46 PM IST

-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: அட்சய திருதியை முன்னிட்டு, தியாகராய நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நகைக்கடைகளில் பொதுமக்கள் அதிகளவில் குவிந்து வருகின்றனர்.

அட்சய திருதியை என்பது இந்து மதத்தில் மிகவும் புனிதமான மற்றும் மங்களகரமான நாளாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2026), அட்சய திருதியை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் தொடங்கப்படும் எந்தவொரு நற்செயலும் அல்லது முதலீடும் பன்மடங்கு பெருகும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. செல்வம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் அடையாளமாக கருதப்படும் இந்த நாளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் வாங்குவது பொதுமக்களின் வழக்கமாக உள்ளது.

அந்த வகையில், சென்னை தியாகராய நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நகைக் கடைகளில் அட்சய திருதியை நாளையொட்டி வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது.

பிரபல நகைக் கடை மேலாளர் கிஷோர் குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்றும், நாளையும் அட்சய திருதியை கொண்டாட்டம் நடைபெறுகிறது. சிறப்புமிக்க இந்த தினத்தையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் 35 ஆயிரம் நகைக்கடைகள் இன்று காலை 6 மணிக்கே திறக்கப்பட்டன. தியாகராய நகரில் உள்ள நகைக்கடைகளில் வழக்கத்தைவிட கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது. தங்கத்தின் விலை அதிகரித்தாலும் பொதுமக்களிடம் வாங்கும் ஆர்வம் பெரிய அளவில் குறையவில்லை.

தங்கத்தின் விலை தினமும் மாற்றமடைந்து வருகிறது. விடுமுறை தினமான இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராம் 14 ஆயிரத்து 360 ரூபாய்க்கும், வெள்ளி விலை கிராம் ஒன்றிற்கு 280 ரூபாய்க்கும் விற்பனைச் செய்யப்படுகிறது.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தங்கமயில் நிறுவனத்தின் மேலாளர் கிஷோர் குமார் ஈடிவி பாரத்துக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார்.

அப்போது அவர், "அட்சய திருதியை முன்னிட்டு எங்கள் நிறுவனத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதனால் சென்னையில் உள்ள அனைத்து கிளைகளிலும் வாடிக்கையாளர்கள் அதிக அளவில் தங்கத்தை வாங்குகின்றனர். தங்கம் விலை 14 ஆயிரத்தை கடந்தாலும் மக்கள் முதலீடு செய்வதற்காக ஆர்வத்துடன் வாங்குகின்றனர். இதற்காக காலை 6 மணிக்கே கடை திறக்கப்பட்டது. வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வமுடன் காலை முதல் நகைகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர். தேர்தல் நடைமுறை விதிகளை பின்பற்றி வியாபாரம் நடைபெறுகிறது" என்றார்.

