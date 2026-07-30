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கடந்த வாரங்களை விட குறைந்த விலைக்கு விற்பனையான பருத்தி - விவசாயிகள் வேதனை

பருத்தி மறைமுக ஏலத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்ட 107 மெகா டன் பருத்தியும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடம்
ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 11:40 AM IST

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கும்பகோணம்: கடந்த வாரங்களை விட குறைந்த விலைக்கு பருத்தி விற்பனையானதால் பருத்தி விவசாயிகள் வேதனையடைந்துள்ளனர்.

கும்பகோணம் மாநகராட்சி கொட்டையூர் பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் விவசாயிகளின் மேம்பாட்டிற்காக செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் பிற்பகுதியில் இருந்து நவம்பர் மாதம் வரை வாரந்தோறும் புதன் கிழமைகளில் பருத்தி மறைமுக ஏலம் நடைபெறும்.

இதில் பருத்தி விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த பருத்தியை ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்து வைத்து, அதற்கான உரிய விலையை சம்மந்தப்பட்ட கொள்முதல் நபர்களால் வங்கி மூலம் பெறுவார்கள். இந்த ஆண்டிற்கான மறைமுக பருத்தி ஏலம் கடந்த ஜூன் 24ஆம் தேதி தொடங்கி, தொடர்ந்து ஜூலை 1, 8, 15 மற்றும் 22 என இதுவரை 5 முறை நடைபெற்றது.

பருத்தி விவசாயிகள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து, புதன்கிழமை (ஜூலை 29) 6-ஆவது வார பருத்தி மறைமுக ஏலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தின் கண்காணிப்பாளர் பிரிய மாலினி முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இந்த ஏலத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட பருத்தி விவசாயிகள் 606 தாட்டுகளில் 107 மெகா டன் பருத்தியை கொண்டு வந்திருந்தனர்.

இந்த பருத்தி ஏலத்தில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 8 வணிகர்கள் நேரில் வந்து பருத்திகளை பார்வையிட்டு அதற்கான அதிகபட்ச விலையை நிர்ணயம் செய்தனர். அதன்படி, நேற்று பருத்திக்கு அதிகபட்ச விலையாக குவிண்டால் 9,409 ரூபாயாகவும், குறைந்தபட்ச விலையாக 8,809 ரூபாயாகவும், சாரசரி விலையாக 9,423 ரூபாயாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, கொண்டு வரப்பட்ட 107 மெகா டன் பருத்தி முழுவதும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

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இதனிடையே கடந்த 5 வாரங்களில் இதுவரை மொத்தம் 2,572 தாட்டுக்களில் கொண்டுவரப்பட்ட 4,805.67 குவிண்டால் பருத்தி, 4.31 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பருத்தி விவசாயிகள் தேசிங்கு ராஜா மற்றும் கலியமூர்த்தி, “இந்த ஆண்டு நோய் தாக்குதல் மற்றும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினால் பருத்தி மகசூல் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது. பறிப்பு கூலி, இடுப்பொருட்கள் விலைகள், டீசல் விலை போன்றவை கடந்த ஆண்டை விட தற்போது சற்று கூடுதல் என்றாலும் கூட இப்போது பருத்திக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை சரியாக இல்லை.

மேலும், கடந்த வாரம் குவிண்டால் ரூ. 94-க்கு போன பருத்தி, தற்போது 90 முதல் 92 ரூபாய் வரைதான் விற்பனையானது. பொதுவாகவே பருத்தி குவிண்டால் ரூபாய் 120 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டால் தான் விவசாயிகளுக்கு லாபகரமாக இருக்கும். தற்போது பருத்தி விவசாயிகள் அனைவரும் மாற்று பயிருக்கு சென்று விடலாம் என்ற நிலையில் உள்ளோம்” என்று வேதனை தெரிவித்தனர்.

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