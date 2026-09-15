ரூ.2,000-க்கு மேல் யுபிஐ பணப் பரிவர்த்தனைக்கு 0.5% கட்டணமா? மத்திய அரசுக்கு ராகுல் காந்தி கண்டனம்
டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனையில் உலகிற்கே முன்னோடியாக திகழும் இந்தியாவில், யுபிஐ-க்குக் கட்டணம் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக எழுந்த விவாதம் பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 5:10 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய அரசு ரூ. 2,000-க்கு மேல் மேற்கொள்ளப்படும் யுபிஐ பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.5% கட்டணம் வசூலிக்க திட்டமிட்டு வருவதாக வெளியான தகவலுக்கு ராகுல் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது நடுத்தர மக்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்களின் பாக்கெட்டுகளில் இருந்து பணத்தை பறிக்கும் "மறைமுக வசூல் திட்டம்" என்று அவர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
சர்ச்சைக்குரிய அரசாணை என்ன சொல்கிறது?
மத்திய நிதி அமைச்சகம் நேற்று (திங்கள்கிழமை) வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ரூ. 2,000 வரையிலான யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ரூபே டெபிட் கார்டு மூலமாக செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு வங்கிகளோ அல்லது சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களோ எவ்வித கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், ரூ. 2,000-க்கு மேல் வணிகர்கள் மேற்கொள்ளும் பரிவர்த்தனைகளுக்குக் கட்டணம் விதிப்பது குறித்து மத்திய அரசு இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்காமல் மௌனம் காப்பதே தற்போதைய சர்ச்சைக்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
नरेंद्र मोदी जनता से वसूली का नया प्लान लाए हैं। अब ₹2,000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर सरकार वसूली करेगी।— Congress (@INCIndia) September 15, 2026
प्लान है कि ₹2,000 से ऊपर के हर UPI पेमेंट पर 0.5% चार्ज वसूला जाए, मतलब -
• अगर आपने ₹5,000 की खरीदारी की तो ₹25 का चार्ज लगेगा
• अगर ₹10,000 की खरीदारी की तो ₹50…
"0.5% கட்டணக் கொள்ளை" – காங்கிரஸ் கண்டனம்
இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பொதுமக்களிடம் இருந்து பணத்தை பறிக்க நரேந்திர மோடி புதிய திட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளார். இனி ரூ. 2,000-க்கு மேல் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்தால் 0.5% கட்டணம் விதிக்கப்படவுள்ளது. இதன்படி, நீங்கள் ரூ. 5,000 மதிப்புள்ள பொருட்களை வாங்கினால் ரூ. 25-ம், ரூ. 10,000-க்கு பொருட்கள் வாங்கினால் ரூ. 50-ம் கட்டணமாகக் கழிக்கப்படும். இதுவரை முற்றிலும் இலவசமாக இருந்த யுபிஐ சேவைக்குக் கட்டணம் விதிப்பது, பொதுமக்களைக் கொள்ளையடித்துத் தனது தொழிலதிபர் நண்பர்களின் கஜானாவை நிரப்பும் மோடியின் கொள்கையையே காட்டுகிறது" என்று சாடியுள்ளது.
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
அமெ. நிறுவனங்களுக்கு மோடி அடிபணிந்துவிட்டார் – ராகுல் காந்தி
மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்தை விமர்சித்துள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, "மோடி அரசு மிகவும் தந்திரமாக யுபிஐ-க்கு கட்டணம் விதிப்பதற்கான கதவை திறந்துவிட்டுள்ளது" என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
மேலும் அவர் தனது பதிவில், "ரூ. 2,000-க்கு மேல் நடக்கும் வணிகப் பரிவர்த்தனைகள் எண்ணிக்கையில் 5% மட்டுமே என்றாலும், யுபிஐ மொத்தப் பண மதிப்பில் அது 65% ஆகும். வாடிக்கையாளர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது என்று அரசு கூறினாலும், வணிகர்களிடம் விதிக்கப்படும் கட்டணம் இறுதியில் பொருட்களின் விலையில் தான் சேர்க்கப்படும். அது சாமானிய மக்களின் பாக்கெட்டையே பாதிக்கும்.
இந்தியாவின் இலவச யுபிஐ கொள்கையை அமெரிக்கப் பணப் பரிவர்த்தனை நிறுவனங்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்த்து வருகின்றன. அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் போலவே, பிரதமர் மோடி தற்போதும் அமெரிக்க நிறுவனங்களின் அழுத்தத்திற்கு அடிபணிந்து இந்த மக்கள் விரோத கொள்கை மாற்றத்திற்கு வழிவகை செய்துள்ளார்" என்று ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனையில் உலகிற்கே முன்னோடியாகத் திகழும் இந்தியாவில், யுபிஐ-க்குக் கட்டணம் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக எழுந்துள்ள இந்த விவாதம் பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.