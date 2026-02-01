மத்திய பட்ஜெட் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கானது - இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு பாராட்டு

மத்திய பட்ஜெட் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கானது - இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு பாராட்டு
சென்னை - பெங்களுரு, சென்னை -ஹைதரபாத் விரைவு ரயில் வழித்தடம், நீர்வழித்தடம், நீர் விமானப் போக்குவரத்து ஆகியவை சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் என இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் ரவிச்சந்திரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 1, 2026 at 6:40 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசின் பட்ஜெட் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான பட்ஜெட்டாக இருப்பதாகவும், தொலைநோக்கு பார்வையாக இந்த பட்ஜெட் உள்ளதென்றும் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பினர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
மத்திய பட்ஜெட் குறித்த, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் (CII) செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு கிண்டியில் நடைபெற்றது.
அப்போது இந்தக் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் ரவிச்சந்திரன் கூறும்போது, "வளர்ச்சியை மையமாக வைத்து பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் அளித்துள்ளார். இந்தியாவில் தொடர்ந்து 4 வருடங்களாக உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை பெங்களுரு, ஹைதரபாத் விரைவு ரயில் வழித்தடம், நீர்வழித்தடம், நீர் விமானப் போக்குவரத்து திட்டம் ஆகியவை சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும். வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும்.
இதேபோன்று, சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் வளர பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வளர்ச்சி நிதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு, டேட்டா சென்டர்களுக்கு வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இறக்குமதி மூலப்பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், தொழில் வளர்ச்சி அடையும்.
முக்கியமாக, செமிகண்டெக்டர் தொழிலுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியத்தால், உள்நாட்டிலேயே இதனை உற்பத்தி செய்ய முடியும். வரி விலக்கு ஏற்கெனவே அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த பட்ஜெட்டில் புதியதாக அளிக்கவில்லை" என்றார்.
விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் பட்ஜெட்
மத்திய பட்ஜெட் குறித்து டாஃபே நிறுவனத்தின் மூத்த நிர்வாகி சந்திரமோகன் கூறுகையில், ”தேங்காய், வால்நட், முந்திரி உள்ளிட்ட விவசாய பொருட்களின் சந்தைப்படுத்தல் குறித்து இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இது எப்படி விவசாயிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று பார்க்க வேண்டும். கடந்த பட்ஜெட்டில் விவசாயத் துறைக்கு அதிகமாக அறிவிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன. இதனால் வேளாண்மையும் வளர்ச்சி அடையும்” என்றார்.
சிஐஐ அமைப்பின் முன்னாள் தமிழ்நாடு தலைவர் ரங்கநாதன் கூறும்போது, ”இந்த பட்ஜெட்டில் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி, போக்குவரத்து வழித்தடங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே உள்ள சிறு தொழில் நிறுவனங்களை மீண்டும் நிதியுதவி அளித்து மீட்டெடுக்கவும் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது” என கூறினார்
சிறு குறுத்தொழில் குறித்து சிஐஐ பொன்னுசாமி கூறும்போது, ”மத்திய அரசு பட்ஜெட் ஒட்டுமொத்தமாக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். ஏற்கனவே உள்ள சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வரவேற்றகத்தக்து. மகளிர் தொழில்முனைவோராகும் வகையில் நிதியுதவியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்ஜெட் நீண்ட கால வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
புற்றுநோய் மருத்துகளுக்கு சலுகை
காவேரி மருத்துவமனையின் நிறுவனரும், இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நிர்வாகியுமான டாக்டர் சந்திரகுமார் கூறுகையில், ”மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் மருத்துவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக புற்றுநோய் மருந்துகளுக்கு சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மருத்துவம் சார்ந்த திறன் பயிற்சி மற்றும் முதியோர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்படுவது குறித்த அறிவிப்புகளும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன. அதேபோல் மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மையம் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆயுஷ் மருத்துவத்தை வளர்க்கும் வகையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவது மற்றும் மருத்துவ சுற்றுலா மண்டலம் அமைக்கப்படும் என்பதையும் வரவேற்கிறோம்” என்றார்.