ETV Bharat / business

ஆகஸ்ட் 1; முதல் நாளே ரூ. 200 குறைந்த ஹோட்டல் சிலிண்டர் விலை

14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ரூ. 957.50-க்கே விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 8:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலையானது இந்த மாதம் ரூ. 200 குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, ஒரு சிலிண்டர் ரூ. 2,906-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை பொறுத்து, மாதந்தோறும் 1ஆம் தேதி எண்ணெய் நிறுவனங்களால் சிலிண்டர்கள் விலைகள் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே நிலவி வந்த போரின் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை இந்த ஆண்டு தொடங்கியதிலிருந்து ஜூன் மாதம் வரை அதிகரித்து வந்தது. இதனால் உலகளவில் எரிபொருட்களின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்தது. அந்தவகையில், இந்தியாவில் வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலையும், வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் அதிகரித்தன.

அதன்படி, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் மார்ச் 7-ஆம் தேதி ரூ. 60, ஜூன் 7 அன்று ரூ. 29 என கணிசமாக விலை உயர்த்தப்பட்டு தற்போது ரூ. 957.50 என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இரு நாடுகளிடையே ஏற்பட்ட போர் நிறுத்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின் விளைவாக கடந்த ஜூலை மாதம் வணிக சிலிண்டர் விலையை மட்டும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சற்று குறைத்தன. அதன்படி, கடந்த மாதத்தில் 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விலையானது ரூ. 174 முதல் ரூ. 183.50 வரை குறைக்கப்பட்டன. சென்னையில் ரூ. 172.50 குறைக்கப்பட்டு, ஒரு சிலிண்டர் ரூ. 3,106-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: கடந்த வாரங்களை விட குறைந்த விலைக்கு விற்பனையான பருத்தி - விவசாயிகள் வேதனை

தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆகஸ்ட் மாதமும் வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் குறைத்திருக்கின்றன. அதன்படி, இன்று வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டருக்கு ரூ. 200 குறைக்கப்பட்டு, ரூ. 2,906-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே சமயம் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ரூ. 957.50 என்ற விலையிலேயே விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டு அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே மீண்டும் மோதல் ஏற்பட்ட நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதனால் சிலிண்டர் விலையும் உயரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், இன்று ஹோட்டல்கள் மற்றும் தேநீர் கடை உரிமையாளர்களை மகிழ்விக்கும் விதமாக வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை குறைந்திருக்கிறது. இருப்பினும், இந்த குறைவு அடுத்தடுத்த மாதங்களிலும் தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நிலவி வருகிறது.

TAGGED:

COMMERCIAL LPG PRICE DROP
COMMERCIAL CYLINDER
வணிக சிலிண்டர் விலை
LPG CYLINDER PRICE LIST
COMMERCIAL LPG PRICE PRICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.