கியாஸ் சிலிண்டர் கிடைக்கல; எகிறும் ராக்கெட் அடுப்பு செலவு; இழுத்து மூடப்படும் அபாயத்தில் தங்கும் விடுதிகள்
ஒரு டன் 5000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வந்த விறகு தற்போது 22 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது.
Published : March 30, 2026 at 12:30 PM IST
சென்னை: வணிக நோக்கத்திற்கான கியாஸ் சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக, சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் இயங்கி வரும் தங்கும் விடுதிகள் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன. இந்த நெருக்கடியில் இருந்து மீளும் வரை 'ராக்கெட் அடுப்பு'க்கான (நவீன விறகு அடுப்பு) கட்டமைப்பு, இதற்கான மின் கட்டணத்தில் அரசு 20 சதவீதம் சலுகை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் விடுதிகள் நலசங்க கூட்டமைப்பு, இந்த நெருக்கடிக்கு மாற்று வழியை அரசு ஏற்படுத்தவில்லையென்றால், விடுதிகளை மூடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையே தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போரின் தாக்கம், சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விநியோகத்தில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பெட்ரோல். டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு என இந்தியாவில் இந்த போரின் மறைமுக பாதிப்பு, பிற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது அதிகம் என்றே சொல்லலாம்.
குறிப்பாக, வணிக ரீதியிலான கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக நாட்டின் பல்வேறு பெருநகரங்களில் இயங்கி வரும் உணவு விடுதிகள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன. அன்றாடம் தங்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முறையாக உணவு தயாரித்து வழங்க முடியாத நிலை நீடித்து வருவதால், பவ்வேறு இடங்களில் ஹோட்டல்கள், விடுதிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச அளவில் பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ள சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு சென்னை மாநகரையும் விட்டு வைக்கவில்லை. சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மட்டும் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தங்கும் விடுதிகள் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 25 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விடுதிகள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றை சார்ந்து சுமார் 2 லட்சம் பேர் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், 17 லட்சம் முதல் 20 லட்சம் வரையிலான மாணவர்கள், ஐ.டி. நிறுவன ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் விடுதிகளில் தான் தங்கி வருகின்றனர். கரோனா காலத்தில் கடுமையான நெருக்கடியை சந்தித்த விடுதிகள், வணிக கியாஸ் சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக தற்போது மீண்டும் அதே போன்றதொரு நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக தீவிரமடைந்து வரும் வணிக கியாஸ் சிலிண்டர்கள் பற்றாக்குறையால் விடுதிகளின் நிர்வாத்தினர் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். கியாஸ் சிலிண்டர்கள் கிடைக்காததால் பல விடுதிகள் 'ராக்கெட் அடுப்பு' எனப்படும் அதிநவீன விறகு அடுப்புகளை பயன்படுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் விறகின் விலையும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதுடன், மின்சார கட்டணமும் அதிகரித்துள்ளதால் விடுதி உரிமையாளர்கள் சிக்கலுக்கு மேல் சிக்கலை சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால் பல இடங்களில் விடுதிகள் மூடப்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. மேலும் கள்ளசந்தையில் கியாஸ் சிலிண்டர்கள் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு விடுதிகள் நலசங்க கூட்டமைப்பின் செயலாளர் மகேந்திர பூபதி கூறியபோது, "கரோனா காலத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 500 விடுதி உரிமையாளர்கள் தொழில் நடத்த முடியாமல் முடங்கி விடுதிகளை மூடிவிட்டு சென்றுவிட்டனர். அந்த தாக்கத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல மீண்டெழுந்து ஓரளவு சரியாக சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், கடந்த ஒரு மாதக்காலமாக கியாஸ் சிலிண்டர் பற்றாக்குறை காரணமாக என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
நிலைமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீராகும் என்று எண்ணியிருந்தால், எங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் வணிக சிலிண்டர்களுக்கான பயன்பாடு முற்றிலும் நிறுத்தப்படும் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆனால், பற்றாக்குறையை போக்க வேண்டிய முகவர்களே, வணிக கியாஸ் சிலிண்டர்களை பதுக்கி வைத்து, அவற்றை 5000 முதல் 7000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து வரும் கொடுமையும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது," என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
மேலும் கூறிய அவர், "இதனால் வேறு வழி தெரியாமல் நூற்றுக்கணக்கான விடுதிகள் இழுத்து மூடப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. இதனால் விடுதிகளில் தங்கி, உண்டு பணிபுரிபவர்கள் நிலை என்னவாகும் என்று தெரியவில்லை, பெருங்களத்தூர் பகுதியில் மட்டும் சுமார் 20,000 பேர் விடுதிகளில் தங்கி பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
மாநில அரசு சில நிறுவனங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களுக்கு மின் கட்டணத்தில் இரண்டு ரூபாய் குறைத்துள்ளது. விடுதி உரிமையாளர்கள் இதைப் பற்றி மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் கேட்டால் உங்களுக்கு இந்த சலுகை இல்லை என கூறுகிறார்கள். இந்த நிலையில், அனைத்து விடுதிகளும் இரண்டு லட்சம் முதல் ஐந்து லட்சம் வரை வரி கட்ட வேண்டும் என்று சென்னை மாநகராட்சி கறாராக கூறி வருகிறது. 5000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வந்த ஒரு டன் விறகு தற்போது 22 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது," என்று வருத்தத்துடன் தெரிவித்த அவர், விடுதிகளின் நிலைமை சீரடைய மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சில கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்துள்ளார்.
அதாவது, வணிக ரீதியான கியாஸ் சிலிண்டர் பற்றாக்குறை பிரச்னை தீரும் வரை விடுதிகளுக்கான மின் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும், விடுதி உரிமையாளர்களுக்கு மாநில அரசு 20% சலுகை வழங்க வேண்டும்,
வணிக நிறுவனங்கள், விடுதிகளுக்கு சிலிண்டர் விநியோகம் சரியாக செய்யப்படுகிறதா, இல்லையா என குழு அமைத்து அரசு கண்காணிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை மகேந்திர பூபதி விடுத்துள்ளார்.