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ஏறுமுகத்தில் வணிக சிலிண்டர் விலை - இந்த மாதம் எவ்வளவு உயர்வு?

14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி 957.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 9:18 AM IST

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சென்னை: சென்னையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை இந்த மாதம் 66 ரூபாய் 50 காசுகள் உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு சிலிண்டர் விலை ரூ. 2,983 ஆக உள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாதந்தோறும் நிர்ணயம் செய்வது வழக்கம்.

வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை உயர்வு

அந்த வகையில் இந்த மாதம் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, வணிக பயன்பாட்டிற்கான கியாஸ் சிலிண்டரின் விலை உயர்ந்துள்ளது. 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 66.50 காசுகள் உயர்ந்து 2,983 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி 957.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஆரம்பித்த மேற்காசிய போரின் காரணமாக பிப்ரவரி - ஜூன் மாதம் வரை கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக அதிகரித்தது. இதன் விளைவாக எரிபொருள் விலையும் உலகளவில் பன்மடங்கு உயர்ந்தது. அதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல. ஜூன் இறுதியில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் எரிபொருள் விலையும் குறைந்தது.

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அதன் விளைவாக ஜூலை மாதம் ரூ. 183.5 மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதம் ரூ. 192 என இரண்டு மாதங்களாக வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் மீண்டும் இரு நாடுகளும் தாக்குதலை தொடங்கிய நிலையில் கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது. இதனால் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ. 10.50 உயர்த்தப்பட்டு ரூ. 2,916.50-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த மாதமும் வணிக சிலிண்டர் விலையானது ரூ. 66.50 அதிகரித்திருக்கிறது. அதேசமயம் பெட்ரோல், டீசல் விலை கடந்த மே மாதத்திற்கு பிறகு மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது.

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