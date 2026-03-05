கோவை கிரைண்டர் ஏற்றுமதியில் தொய்வு: போரால் சீரழியும் தொழில்கள்; ஜிஎஸ்டியை குறைக்க அரசிடம் கோரிக்கை
கடல் போக்குவரத்து பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டு, மாவு அரவை இயந்திரங்களின் ஏற்றுமதியில் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
March 5, 2026
By எஸ் சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: வளைகுடா நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக, கோவையில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படும் வெட் கிரைண்டர் (மாவு அரவை இயந்திரம்) ஏற்றுமதி சுமார் 30 விழுக்காடு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதன் உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் மற்றும் பம்பு சிட்டி என்ற அடைமொழி கொண்ட கோவை, மாவு அரவை இயந்திர உற்பத்தி தொழிலில் இந்தியாவின் மிக முக்கிய மையமாக திகழ்கிறது. இது கோவையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இத்தொழில் 1950-களில் தொடங்கி, 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மாவு அரவை இயந்திரங்களில் 80% கோவையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. கோவை மாவட்டத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தொழில் மூலமாக, நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வேலைவாய்ப்புகளை பெறுகின்றனர்.
இதனால், ஆண்டுக்கு சராசரியாக ரூ. 225 கோடி முதல் ரூ. 300 கோடி வரை வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில், மேற்கு ஆசியாவில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது போர் தொடுத்து வருவதால், கடல் போக்குவரத்து பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டு, மாவு அரவை இயந்திரங்களின் ஏற்றுமதியில் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, மொத்த உற்பத்தியில் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் 20% மாவு அரவை இயந்திரங்களின் ஏற்றுமதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து பேசிய ‘பொன்மணி வெட் கிரைண்டர்’ நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் குமரேசன், “தற்பொழுது நிலவி வரும் போரின் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் கிரைண்டர் தயாரிப்பிற்கான மூலப்பொருட்களான காப்பர், பிளாஸ்டிக் ஆகியவற்றின் விலை அதிகரித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக மாவு அரவை இயந்திரங்களின் விலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. தற்போது, விற்பனை செய்யப்படும் விலைக்கு பல்வேறு பொதுமக்கள் மாவு அரவை இயந்திரங்களை வாங்குவதற்கு யோசித்து வரும் நிலையில், விலை அதிகரிக்கும்போது, யாரும் அதனை வாங்குவதற்கு முன்வர மாட்டார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.
அரசுக்கு கோரிக்கை
எனவே, மத்திய அரசு சிறுகுறு தொழில்களுக்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை (ஜிஎஸ்டி) 18 விழுக்காட்டில் இருந்து 5 விழுக்காடாக குறைக்க வேண்டும் என்று குமரேசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வளைகுடா நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் 30 விழுக்காடு மாவு அரவை இயந்திரங்கள் அனுப்பப்படாமல் உள்ளது. 5 லிட்டர் கிரைண்டர் முதல் பெரிய உணவகங்களுக்கு தேவைப்படும் ராட்சத அரவை இயந்திரங்கள் வரை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
வாரம் ஒருமுறை ஏற்றுமதி செய்யப்படும் நிலையில் போர் காரணமாக ஏற்றுமதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனினும், உற்பத்தி குறையவில்லை. இங்கு தயாரிக்கப்படும் அரவை இயந்திரங்கள் தற்போது உள்ளூர் சந்தைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது” என தெரிவித்தார்.