தமிழ்நாடு பட்ஜெட் திருப்திகரமாக அமைந்திருக்கிறதா? கோவை தொழில்முனைவோர்கள் கருத்துகள் என்ன?
பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் குறித்தும், எதிர்பார்த்திருந்த திட்டங்கள் குறித்தும் கோவை தொழில்முனைவோர்களின் கருத்துகள் அடங்கிய தொகுப்பு.
Published : August 6, 2026 at 9:02 AM IST
By எஸ்.சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாடு அரசின் 2026-2027ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை (பட்ஜெட்) புதன்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதன் அறிவிப்புகள் குறித்து கோவை தொழில்முனைவோர்கள் தங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளனர்.
"2036 ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே இலக்கு" என்ற பிரகடனத்துடன், டெண்டர் முறைகேடுகளை ஒழிக்கும் அதிரடி சீர்திருத்தங்கள், மாணவர்கள், பெண்கள், இளைஞர்களுக்கான புதிய திட்டங்களுடன் கூடிய த.வெ.க கூட்டணி அரசின் முதல் பட்ஜெட் புதன்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான முதலாவது முழுமையான திருத்தப்பட்ட பொது பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த பட்ஜெட்டில் தொழில்துறைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் குறித்தும், பெரிதும் எதிர்பார்த்தும் இடம்பெறாத திட்டங்கள் குறித்தும் கோவை தொழில்முனைவோர் தங்கள் கருத்துகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
தொலைநோக்குப் பார்வையை பாராட்டுகிறோம்
கோவை இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை தலைவர் ராஜேஷ் பி. லுண்ட் கூறுகையில்,
“பொருளாதார வளர்ச்சி, தொழில்துறை மேம்பாடு, கல்வி, சமூக நலனில் அரசு செலுத்தியுள்ள கவனத்தை பாராட்டுகிறோம். தொடர்ச்சியான முதலீடுகள், உற்பத்தித் துறை வளர்ச்சி, உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் 2036க்குள் 1.5 ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையை பாராட்டுகிறோம்.
திறந்த டெண்டர் முறை மூலம் அரசின் டெண்டர்கள், பொதுத் திட்டங்களை ஊழலற்ற முறையில் செயல்படுத்துவதால் நியாயமான போட்டி ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன், அனைத்து தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் கூடுதல் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டில் அரசு கவனம் செலுத்துவதால் கோவையில் உள்ள தொழில்துறை பயனடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களின் போட்டித்திறன், ஏற்றுமதி, தளவாட உள்கட்டமைப்பு, மின்சாரம் போன்றவற்றை வலுப்படுத்துவதற்கான கூடுதல் கொள்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்” என்றார்.
உருப்படியான திட்டங்கள் இடம்பெறவில்லை
கோவை கம்ப்ரசர் தொழில்முனைவோர் சங்கத்தின் (கோசியா) தலைவர் எம். ரவீந்திரன் பேசியபோது,
“2036-இல் மாநிலத்தின் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பை 1.5 ட்ரில்லியன் டாலராக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கவர்ச்சிகர அறிவிப்புடன் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை வெளியாகியிருந்தாலும், இந்த இலக்கை அடைவதற்கோ, மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் புதிய, உருப்படியான திட்டங்களோ, நடவடிக்கைகளோ இடம்பெறவில்லை.
அறிவிப்புகளும் திட்டங்களும் சில மாறுதல்களுடன் வழக்கமான பாணியிலேயே தொடருகின்றன. இதனால் பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான நம்பிக்கை மறைகிறது. இளைஞர் நலன், கல்வி நவீனமயமாக்கம், மாணவர் நலனில் அக்கறை காட்டப்பட்டுள்ளது. எம்எஸ்எம்இ துறைக்கு ரூ.2,142 கோடி என்பது மிகவும் குறைவாகும். மின்சார நிலைக்கட்டண அறிவிப்பு இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. தொழில் வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்துவதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்கள், கூடுதல் கவனம் இந்த அறிக்கையில் இல்லை” என்று தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.
அரசுக்கு தொலைநோக்கு அணுகுமுறை இருக்கிறது
தமிழ்நாடு மின்நுகர்வோர் சங்கத்தின் தலைவர் எல். சந்தோஷ் பேசுகையில்,
“பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகள், மின் விநியோக உள்கட்டமைப்பு நவீனமயமாக்கல், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் மின்துறையை வலுப்படுத்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீட்டு உபயோக நுகர்வோர் தங்களது வீட்டின் கூரைகளில் சூரிய ஒளி மின்சார அமைப்புகளை நிறுவுவதற்கு ரூ. 1 லட்சம் வரை மானியம் அளிக்கப்படும் என்று அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.
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மாநிலத்தின் மின் விநியோக வலையமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கோவை - அரியலூர் மின்விநியோக வழித்தடத் திட்ட அறிவிப்பு, அரசுக்கு தொலைநோக்கு அணுகுமுறை இருப்பதை உணர்த்துகிறது. ரூ.1,543 கோடியில் 178 புதிய துணை மின் நிலையங்கள், ரூ.2 ஆயிரம் கோடியில் 40 ஆயிரம் மின்மாற்றிகளை மாற்றும் திட்டம் போன்றவை வரவேற்கத்தக்கவை” என்றார்.
நிலைக்கட்டணம் ரத்து குறித்த அறிவிப்பை எதிர்பார்ததோம்
மறுசுழற்சி ஜவுளி கூட்டமைப்பின் தலைவர் எம்.ஜெயபால் கூறுகையில்,
“தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தொழில் துறையினரிடையே முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள, ரூ.4 ஆயிரம் கோடியில் விருதுநகர் - கோவை, அரியலூர் - கோவை மின்பகிர்மானத் திட்டம், ரூ.6,884 கோடியில் 11,760 மெகா வாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை கையாளும் பசுமை எரிசக்தி வழித்தடம் போன்றவை வரவேற்கத்தக்கவை.
தமிழகத்தின் ரூ.10 லட்சம் கோடி கடனை வட்டியுடன் செலுத்துவது என்பது தொழில்துறை வளர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே முடியும் என்ற நிலையில், மாநிலத்தில் 48 லட்சம் குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில்முனைவோர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளான நிலைக்கட்டணம், டிமாண்ட் கட்டணம், சோலார் நெட்வொர்க் கட்டணம் ரத்து என்பது போன்ற அறிவிப்புகளை எதிர்பார்த்திருந்தோம். அதுபற்றிய அறிவிப்பு வராதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.
நிர்வாக சீர்திருத்தங்களுக்கு முக்கியத்துவம்
இந்தியன் டெக்ஸ்பிரனர்ஸ் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபு தாமோதரன் கூறுகையில்,
“இந்த பட்ஜெட்டில் அடிப்படை கட்டமைப்பு, நிர்வாக சீர்திருத்தங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. அதேநேரம், மாநிலத்தின் ஏற்றுமதி போட்டித்திறனை மேலும் உயர்த்த, ஜவுளி, ஆடை உள்ளிட்ட முக்கிய ஏற்றுமதித் துறைகளுக்கான சிறப்புத் திட்டங்கள், தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்கும் வகையில் தொழிலாளர் தங்குமிடங்கள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் போன்றவை பட்ஜெட்டைத் தாண்டியும் வரும் காலங்களில் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்” என்று கூறினார்.
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பம்ப்செட் குறித்த அறிவிப்புகள் இல்லை
கோவை பம்ப்செட், உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் (கோப்மா) தலைவர் கே.மணிராஜ் கூறுகையில்,
“வீடுகளுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், தொழிலாளர் நலன், தொழில் மேம்பாட்டுக்கு ரூ.2,022 கோடி ஒதுக்கீடு, விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சார மானியத்துக்கு ரூ.7,432 கோடி ஒதுக்கீடு, புதிய தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு ரூ.90 கோடி, சிறு தொழில் மூலதன மானியத்துக்கு ரூ.352 கோடி ஒதுக்கீடு போன்ற அறிவிப்புகள் வரவேற்கத்தக்கவை.
அதேநேரம், கோவையில் பம்ப்செட் ஏற்றுமதி உதவி மையம், பம்ப்செட் பரிசோதனைக் கூடம், மூலப்பொருள் கிடங்கு குறித்த அறிவிப்புகள் இடம்பெறவில்லை. கோவையின் சிறப்புத் தொழிலான பம்ப்செட் மேம்பாட்டுக்கும், குறுந்தொழில்களுக்கும் எந்தத் திட்டமும் அறிவிக்கப்படவில்லை. குறுந்தொழில்களுக்கு 500 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் என்ற அறிவிப்பை நடப்பு கூட்டத்தொடரிலேயே அறிவிக்க வேண்டும்” என்றார்.
எம்எஸ்எம்இ துறைக்கான ஒதுக்கீடு வரவேற்கத்தக்கவை
தமிழ்நாடு கைத்தொழில், குறுந்தொழில்முனைவோர் சங்கத்தின் (டேக்ட்) மாவட்டத் தலைவர் ஜே.ஜேம்ஸ் கூறுகையில்,
“தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தை சீரமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள், கோவை - அரியலூர் மின்பகிர்மானப்பாதை திட்டத்துக்கு ரூ.4 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, 178 புதிய மின்நிலையங்கள், பழைய மின்மாற்றிகளை மாற்ற ரூ.2 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, எம்எஸ்எம்இ துறைக்கு ரூ.2,142 கோடி ஒதுக்கீடு போன்ற திட்டங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை.
அதேசமயம், மின்சார நிலைக்கட்டணக் குறைப்பு, சிப்காட் உருவாக்குவது, குறுந்தொழிற்பேட்டை உருவாக்குவது குறித்த அறிவிப்புகள் இல்லாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது. குறுந்தொழில்களுக்கு தனி வாரியம், மூலப்பொருள் வங்கி உருவாக்கும் திட்டம் குறித்த அறிவிப்புகள் இல்லாததும் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. நடப்பு கூட்டத்தொடரில் இதுபற்றிய அறிவிப்புகளை அரசு அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கிறோம்” என்று தனது ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
ஜவுளித்துறைக்கு பயனளிக்கும் வகையிலான திட்டங்கள்
தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கத்தின் (சைமா) தலைவர் துரை பழனிசாமி கூறுகையில்,
“கைத்தறி, ஜவுளித் துறைக்கு ரூ.1,678 கோடி, ஜவுளித்துறைக்கு பயனளிக்கும் வகையில் தொழிலாளர் நலன், திறன் மேம்பாட்டுக்கு ரூ.2,022 கோடி ஒதுக்கீடு, முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக தொழில் துறைக்கு ரூ.4,414 கோடி ஒதுக்கீடு, திருப்பூருக்கு ஜவுளித் தொழில்நுட்ப மையம், தொழில்நுட்ப ஜவுளி உருமாற்றத் திட்டம், தமிழ்நாடு வடிவமைப்பு நிறுவனம், தறி நவீனமயமாக்கல் திட்டம், மின்சாரத் துறையை வலுப்படுத்துவதற்கான பல்வேறு கொள்கை முன்னெடுப்புகள் யாவும் வரவேற்கத்தக்கவை.
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புதிய சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்களை அமைப்பதற்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு, பெண் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம், புதிய தொழில்கொள்கை அறிவிப்பு, தமிழ்நாடு ஒற்றைச் சாளர 3.0 திட்டத்தின் தொடக்கம், செயற்கை நுண்ணறிவுக்காக முன்மொழியப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் யாவும் ஜவுளித்துறையின் உலகளாவிய போட்டித்திறனை மேம்படுத்த உதவும்.
தனியார் தொழிற்பேட்டை திட்டங்கள் தேவை
கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட குறுந்தொழில், ஊரகத் தொழில்முனைவோர் சங்கத்தின் (காட்மா) தலைவர் சி.சிவக்குமார் கூறுகையில்,
“வெற்றித்திறன் பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ் 12 லட்சம் மாணவர்கள், 1 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி வழங்க ரூ.150 கோடி ஒதுக்கீடு, 5 இடங்களில் ஐடிஐ கல்லூரிகள், ரூ.2 ஆயிரம் கோடியில் புதிய மின்மாற்றிகள் அமைக்கும் திட்டங்கள் போன்ற அறிவிப்புகளை வரவேற்கிறோம்.
தொழில்முனைவோருக்கான தொழில்முதலீட்டு மானியம், வட்டி மானியத்துக்காக ரூ.352 கோடி ஒதுக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கோவைக்கு மட்டுமே ரூ.200 கோடிக்கும் மேல் தேவைப்படும் என்பதால் இந்தத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும். புதிய ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய மீட்டர்கள் அமைக்கப்பட்டாலும் தொழிற்கூடங்களுக்கான உச்சபட்ச மின்சார பயன்பாட்டுக் கட்டணம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். நிலைக்கட்டணம் குறைப்பு, புதிய தொழிற்பேட்டை, தனியார் தொழிற்பேட்டை திட்டங்களை வரும் கூட்டத்தொடரில் அறிவிக்க வேண்டும்” என்றார்.