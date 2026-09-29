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கோ-ஆப்டெக்ஸின் 'தங்க மழை திட்டம்' - தீபாவளி சலுகையை பெறுவது எப்படி?

ரூ. 2 ஆயிரம் அல்லது அதற்கு மேல் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த போட்டிக்கான கூப்பன் வழங்கப்பட்டு, அதில் இருந்தே குலுக்கல் முறையில் அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர்.

வாடிக்கையாளரிடம் அவர் வாங்கிய ஆடையை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர்
வாடிக்கையாளரிடம் அவர் வாங்கிய ஆடையை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 11:28 AM IST

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நீலகிரி: தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, உதகை கோ-ஆப்டெக்ஸில் தங்க மழை திட்டத்தை நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தொடங்கி வைத்தார்.

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கோ-ஆப்டெக்ஸின் அனைத்து விற்பனையகங்களிலும் கைத்தறி ரகங்களுக்கு சிறப்பு தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் தொடக்க விழா நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் உள்ள கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனையகத்தில் நேற்று (செப்டம்பர் 29) நடைபெற்றது. இதில் கலந்துக் கொண்ட நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு, குத்து விளக்கு ஏற்றி, சிறப்பு சலுகை திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.

தங்க மழை திட்டம்

தீபாவளிக்கு 30 சதவீத தள்ளுபடி திட்டத்துடன், தங்க மழை திட்டமும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் பொருட்டு கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தங்க நாணயம் பரிசாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

கோ-ஆப்டெக்ஸ் ஆஃபர் பற்றிய பேனர்
கோ-ஆப்டெக்ஸ் ஆஃபர் பற்றிய பேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ரூ. 2 ஆயிரம் அல்லது அதற்கு மேல் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த போட்டிக்கான கூப்பன் வழங்கப்பட்டு, அதில் இருந்தே குலுக்கல் முறையில் அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர்.

கோ-ஆப்டெக்ஸ் புதுவரவுகள்

தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம், கோவை, சேலம், ஆரணி, தஞ்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நெசவு செய்யப்படும் புதிய வடிவமைப்புகளுடன் கூடிய மென் பட்டு சேலைகள், உயர் ரக பருத்தி சேலைகள், கோவை காட்டன், கோரா காட்டன் சேலைகள், காரைக்குடி செட்டிநாடு காட்டன் சேலைகள், ஜெயங்கொண்டம் சேலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ரக சேலைகள் விற்பனைக்கு ஆஃபரில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆடைகள் மட்டுமின்றி ஏற்றுமதி ரக படுக்கை விரிப்பான்கள், தலையணை உறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கைத்தறி பொருட்களும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை

சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை துவக்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு, "நீலகிரி மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையங்களில் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம், கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து காட்டன் சேலைகள், உயர் ரக பருத்தி சேலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ரக ஆடைகள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

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நீலகிரிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் தற்போது வந்துக் கொண்டிருப்பதால், அவர்களைக் கவரும் பொருட்டு கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனையகங்களில் பல்வேறு ரக ஆடைகள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டு உள்ளன.

இந்த ஆண்டு நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையங்களில் 85 லட்சம் ரூபாய் விற்பனை இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை பொங்கல் பண்டிகை வரை நடைபெறும் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு தெரிவித்தார்.

TAGGED:

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