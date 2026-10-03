சேலம் கோ-ஆப்டெக்ஸில் 30% சிறப்பு தள்ளுபடி - ரூ. 4.42 கோடி இலக்கு
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு கைத்தறி ரகங்களுக்கு 30% சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை 15.09.2026 முதல் 30.11.2026 வரை வழங்குகிறது.
Published : October 3, 2026 at 1:32 PM IST
சேலம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, 'கோ-ஆப்டெக்ஸ்' விற்பனை நிலையங்களுக்கு ரூ. 4.42 கோடி விற்பனை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்ட 'கோ-ஆப்டெக்ஸ்' (Co-optex) தங்கம் பட்டு மாளிகையில் தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையினை மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத், இன்று (அக்.3) தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்வில், கோ-ஆப்டெக்ஸ் பொது மேலாளர் பிரேம்குமார் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
தொடர்ந்து அவர் கூறுகையில், “இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கைத்தறி நிறுவனமாக விளங்கும் கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனம் 1935 முதல் தொடங்கப்பட்டு 91 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு கைத்தறி நெசவாளர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவும் வகையிலும், தொடர்ந்து வேலைவாய்ப்பினை வழங்கும் பொருட்டும் விழாக் காலங்களில் 30 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கி வருகிறது.
கோ-ஆப்டெக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்
இந்தாண்டு தீபாவளி 2026-இல் புதிய வடிவமைப்புகளில் அசல் ஜரிகையுடன் கூடிய காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவைகள், ஆரணி பட்டுப் புடவைகள், சேலம் பட்டு புடவைகள், திருபுவனம் பட்டு புடவைகள் மற்றும் புதிய வடிவமைப்புடன் கூடிய மென்பட்டு புடவைகள் ஏராளமாக குவிந்துள்ளன.
மேலும், கோவை, மதுரை, திண்டுக்கல், பரமக்குடி, திருச்சி மற்றும் சேலம் கைத்தறிகளில் தயாரிக்கும் அனைத்து ரக காட்டன் புடவைகள் புதிய வடிவமைப்பிலும் மற்றும் களம்காரி காட்டன் புடவைகள் நேர்த்தியான வண்ணங்களிலும் உருவாக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கோ-ஆப்டெக்ஸில் படுக்கை விரிப்புகள், அச்சிடப்பட்ட படுக்கை விரிப்புகள், வேட்டிகள், லுங்கிகள், துண்டுகள், ஜமக்காளம், காட்டன் சட்டைகள், லினன் சட்டைகள், அச்சிடப்பட்ட சட்டைகள் ஏராளமாக விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி ரகங்களான ஏப்ரான், குஷன், மெத்தைகள், கையுறைகள், டேபிள்மேட், பிளேஸ்மேட்கள், தலையணை உறையுடன் கூடிய படுக்கை விரிப்புகள் மற்றும் பிரின்டட் படுக்கை விரிப்புகள் வாடிக்கையாளர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
விற்பனை இலக்கு
தீபாவளி பண்டிகைக்கு சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள விற்பனை நிலையங்களுக்கு ரூ. 4.42 கோடி விற்பனை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சேலம் கோ-ஆப்டெக்ஸ் தங்கம் பட்டு மாளிகை விற்பனை நிலையத்திற்கு ரூ. 4.08 கோடியும், ஆத்தூர் கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்திற்கு ரூ. 34.00 லட்சமும் என மொத்தம் ரூ. 4.42 கோடி தீபாவளி விற்பனை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு கைத்தறி ரகங்களுக்கு 30% சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை 15.09.2026 முதல் 30.11.2026 வரை வழங்குகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில், அனைத்து விதமான நாட்களிலும் விற்பனை நிலையம் செயல்படும். அனைவரும் கைத்தறி துணிகளை வாங்கி நெசவாளர்களுக்கு உதவிட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.