20 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் 15 புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய முதல்வர் விஜய்
5 தொழில் நிறுவனங்களில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 18 பேருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
Published : November 25, 2026 at 5:21 PM IST
சென்னை: 19,965 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும், 15 புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (நவம்பர் 25) அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார்.
இதில், கப்பல் கட்டுமானத் துறையில், தூத்துக்குடியில் உள்ள சென்னை ராதா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் ரூ.1,500 கோடி முதலீட்டிலும், திருவள்ளூரில் லார்சன் அண்ட் டூப்ரோ நிறுவனம் ரூ.1,100 கோடி முதலீட்டிலும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உள்ளன. இதன் மூலம் முறையே 1,400 மற்றும் 5,700 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
தொடர்ந்து கிருஷ்ணகிரியில் அல்ட்ராவயலெட் ஆட்டோமோட்டிவ் நிறுவனம் ரூ.779 கோடி முதலீட்டில் 4,000 பேருக்கும், யூனோ மிண்டா நிறுவனம் ரூ.550 கோடி முதலீட்டில் 2,000 பேருக்கும் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் வாகன உற்பத்தித் திட்டங்களை அமைக்க உள்ளன.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (25.11.2026) சென்னையில் நடைபெற்ற வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீடு மற்றும் செயலாக்க மாநாட்டில், UPS, Autoliv, Stylcove, Mahindra & Mahindra and Omron ஆகிய 5 தொழில் நிறுவனங்களில், பல்வேறு பணியிடங்களுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட 18 நபர்களுக்குப் பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கினார். #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan | @Keerthana4VNR | @Farvace_Offl | @Guidance_TN |— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) November 25, 2026
மேலும், திருவண்ணாமலையில் ஆட்டோலிவ் நிறுவனம் ரூ.616 கோடி முதலீட்டிலும், காஞ்சிபுரத்தில் பிரிசிஷன் எக்யூப்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் ரூ.525 கோடி முதலீட்டிலும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உள்ளன. இவற்றின் மூலம் முறையே 220 மற்றும் 1,100 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
கோயம்புத்தூரில் அசோகோ நிறுவனம் ரூ.507 கோடி முதலீட்டில் 800 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த திட்டத்தை அமைக்க உள்ளது. சுஸ்லான் எனர்ஜி நிறுவனம் தூத்துக்குடி மற்றும் கோயம்புத்தூரில் ரூ.500 கோடி முதலீட்டில் 500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்க உள்ளது.
தொடர்ந்து, கிருஷ்ணகிரியில் வினிர் இன்ஜினியரிங் நிறுவனம் ரூ.358 கோடி முதலீட்டில் 500 பேருக்கும், எஸ்ஜிஎஸ் சிர்மா நிறூவனம் ரூ.350 கோடி முதலீட்டில் 900 பேருக்கும், செடிமேக் மெக்கட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ரூ.300 கோடி முதலீட்டில் 2,000 பேருக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் திட்டங்களை அமைக்க உள்ளன.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (25.11.2026) சென்னையில் நடைபெற்ற வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீடு மற்றும் செயலாக்க மாநாட்டில், 1,430 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 1,710 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் 6 முடிவுற்ற திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தார். #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan | @Keerthana4VNR | @Farvace_Offl | @Guidance_TN |— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) November 25, 2026
நிறைவு செய்யப்பட்ட 6 தொழில் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்
அதே போல், காஞ்சிபுரத்தில் பிட்சர் நிறுவனம் ரூ.300 கோடி முதலீட்டில் 100 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க உள்ளது. கிருஷ்ணகிரியில் ஜிஆர்டி ஹோட்டல்ஸ் நிறுவனம் ரூ.300 கோடி முதலீட்டில் 450 பேருக்கும், சோனா மெகாடெயின்மென்ட் மால்ஸ் நிறுவனம் ரூ.150 கோடி முதலீட்டில் 235 பேருக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிக்க உள்ளன.
தூத்துக்குடியில் மினெர்வா (எம்எஸ்பிவி) நிறுவனம் ரூ.60 கோடி முதலீட்டில் 60 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க உள்ளது. இந்த 15 புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார்.
இதனிடையே, ரூ.1,430 கோடி முதலீட்டில் 1,710 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் நிறைவு செய்யப்பட்ட 6 தொழில் திட்டங்களையும் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
அதன்படி, திருச்சியில் ரிசால்வென் நிறுவனம் ரூ.800 கோடி முதலீட்டில் அமைத்துள்ள புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. கோயம்புத்தூரில் ஸ்டைல்கோவ் மாடுலர்ஸ் நிறுவனம் ரூ.315 கோடி முதலீட்டில் அமைந்துள்ள உற்பத்தி ஆலை மூலம் 830 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (25.11.2026) சென்னையில் நடைபெற்ற வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீடு மற்றும் செயலாக்க மாநாட்டில், 7,925 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 19,965 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் 15 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan | @Keerthana4VNR | @Farvace_Offl | @Guidance_TN |— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) November 25, 2026
18 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய முதல்வர்
மேலும், கோயம்புத்தூரில் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் ஆட்டோமேஷன் நிறுவனம் ரூ.150 கோடி முதலீட்டில் அமைத்துள்ள மோட்டார் வாகன உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பு திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 100 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். கிருஷ்ணகிரியில் பாவ்னா நிறுவனம் ரூ.65 கோடி முதலீட்டில் அமைத்துள்ள திட்டத்தின் மூலம் 400 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
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திருவள்ளூரில் கெம்கோ ரப்பர் புராடக்ட்ஸ் மற்றும் கேட்வே கிரீன் ரிசோர்சஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் தலா ரூ.50 கோடி முதலீட்டில் அமைத்துள்ள ரப்பர் மறுசுழற்சி ஆலைகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன. இவற்றின் மூலம் முறையே 80 முதல் 100 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த திட்டங்களை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, யுபிஎஸ், ஆட்டோலிவ், ஸ்டைல்கோவ், மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா மற்றும் ஓம்ரான் ஆகிய 5 தொழில் நிறுவனங்களில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 18 பேருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் பணி நியமன ஆணைகளை இன்று வழங்கினார்.