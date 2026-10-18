ஆயுதபூஜை எதிரொலி; சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் செவ்வந்தி விலை உயர்வு
சத்தியமங்கலம் பகுதியில் இன்று மட்டும் 3 டன் செவ்வந்தி பூக்கள் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 18, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 5:14 PM IST
ஈரோடு: ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் மல்லி, முல்லை, செவ்வந்தி பூக்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மல்லி, முல்லை, சம்பங்கி, செண்டுமல்லி, கோழிக்கொண்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பூக்கள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி பண்டிகையை முன்னிட்டு சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டிற்கு விவசாயிகள் கொண்டு வந்த பூக்களை வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு ஏலம் எடுத்தனர்.
அங்கு அதிகபட்சமாக மல்லிகை பூ ஒரு கிலோ 2200 ரூபாய்க்கும், முல்லை பூ கிலோ 1500-க்கும் விற்பனையானது. ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டத்தில் அதிகளவு பயன்படுத்தப்படும் செவ்வந்தி பூ கிலோ ரூ.400-க்கும் விற்கப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு செவ்வந்தி பூக்கள் கிலோ ரூ.200 ஆக இருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு வறட்சியின் காரணமாக கிலோ ரூ.400 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதோடு மக்கள் செவ்வந்தி பூக்களை அதிகம் வாங்குவதால் சாலையோர கடைகளிலும் அதன் விற்பனை அதிகளவில் காணப்படுகிறது. மேலும் சிறிய மாலை ரூ.150-க்கும், பெரிய மாலை ரூ.300-க்கும் விற்பனையானது.
சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் களை கட்டிய ஆயுதபூஜை விற்பனை #ayudhapuja | #flowerprice | #Sathyamangalam| #erode | #Chrysanthemumflower | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/680V1SFbeA— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 18, 2026
இதனிடையே சத்தியமங்கலத்தில் இன்று மட்டும் 3 டன் செவ்வந்தி பூக்கள் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும், பிற மாவட்டங்களில் இருந்து செவ்வந்தி பூக்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாலும், மழையின் காரணமாக உற்பத்தி குறைந்ததுமே விலை உயர்வுக்கு காரணம் என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: ஆயுத பூஜை எதிரொலி - பூக்களின் விலை கிடுகிடு உயர்வு
சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொப்பம் பாளையம், எரங்காட்டூர், பெரியகள்ளிப்பட்டி, பெரியூர், செண்பகபுதூர் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சுமார் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மல்லி பயிரிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு விளையும் மல்லிகை பூக்கள் பறிக்கப்பட்டு சத்தியமங்கலத்தில் பூ மார்க்கெட்டில் ஏல முறையில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும். பின்பு ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களுக்கும் இந்த பூக்கள் விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
திருமணம் உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்கள் இல்லாத போது, வாசனை திரவிய தொழிற்சாலைகள் மல்லிகை பூக்களை கொள்முதல் செய்வதாக மலர் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.