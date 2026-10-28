சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சரக்கு போக்குவரத்தின் மூலம் ரூ.618.51 கோடி வருவாய் ஈட்டி அசத்தல்
3.517 மில்லியன் டன் நிலக்கரியைக் கையாண்டதன் மூலம் சென்னை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு 346.42 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 10:31 PM IST
சென்னை: சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சரக்கு போக்குவரத்தின் மூலம் ரூ.618.51 கோடி வருவாய் ஈட்டி அசத்தியுள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டின் (2026-2027) முதல் அரையண்டில், அதாவது ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான ஆறு மாதத்தில் சென்னை ரயில்வே கோட்டம், சரக்கு போக்குவரத்தின் மூலம் ரூபாய் 618.51 கோடி வருவாய் ஈட்டி அசத்தியுள்ளது.
ஆறு மாதத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள், வாகனங்கள், வேளாண் பொருட்கள், வாகனங்கள், மின் உற்பத்திக்கு தேவையான பொருட்கள், ஆட்டோமொபைல் உதிரி பாகங்கள் என மொத்தம் 5.413 மில்லியன் டன் எடையுள்ள சரக்குகளை சென்னை ரயில்வே கோட்டம் கையாண்டுள்ளது. இதுகுறி்தது, சென்னை ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
நிலக்கரி சரக்கு மூலம் ரூ.346.42 கோடி வருவாய்
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தின் சரக்கு போக்குவரத்தில் நிலக்கரி முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. 3.517 மில்லியன் டன் நிலக்கரியைக் கையாண்டதன் மூலம் ரூபாய் 346.42 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. இது சென்னை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு சரக்கு போக்குவரத்தின் மூலம் கிடைத்த மொத்த வருவாயில் சுமார் 56% ஆகும்.
தொழில்துறை சரக்கு மூலம் ரூ.122.64 கோடி வருவாய்
வாகனங்கள், ஆட்டோமொபைல் உதிரி பாகங்கள் மற்றும் பல விதமான தொழில்துறை பொருட்கள் சுமார் 0.662 மில்லியன் டன் சரக்குகளை கையாண்டதன் மூலம் ரூ.122.64 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. இதில் 0.153 மில்லியன் டன் மோட்டார் வாகனங்களை கையாண்டதன் மூலம் ரூ.90.62 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
கண்டெய்னர் போக்குவரத்து மூலம் ரூ.54.07 கோடி வருவாய்
உள்நாட்டு கண்டெய்னர் சரக்குகளைக் கையாண்டதன் மூலம் சென்னை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு ரூ.54.07 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி கண்டெய்னர்கள் மூலம் ரூ.21.73 கோடி கிடைத்துள்ளது. காலியாக இயக்கப்பட்ட பிளாட் வேகன்கள் மூலம் ரூ.96 லட்சம் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
பெட்ரோலிய பொருட்கள் மூலம் ரூ.37.03 கோடி வருவாய்
0.323 மில்லியன் டன் அளவிலான பெட்ரோலியப் பொருட்களைக் கையாண்டு சென்னை ரயில்வே கோட்டம் ரூ.37.03 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.
உரங்கள், தானியங்கள் மூலம் ரூ.29.00 கோடி வருவாய்
0.238 மில்லியன் டன் அளவிலான உரங்களை கையாண்டு ரூ.22.90 கோடி வருவாயும், 0.099 மில்லியன் டன் உணவு தானியங்களைக் கையாண்டு ரூ.6.32 கோடி வருவாயும் சென்னை ரயில்வே கோட்டம் ஈட்டியுள்ளது. இதர பொருட்களை கையாண்டு ரூ.6.44 கோடி வருவாயும் ஈட்டியுள்ளது.
ரயில் சரக்கு உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், தொழில்துறையினருடன் நெருங்கிய கூட்டாண்மையை ஏற்படுத்தி, பிராந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நம்பகமான மற்றும் திறமையான சரக்குப் போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்கவும் சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்றால் மிகையாகாது.